±¦ÀÞ¤¹¤ë¼Ö¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÊâÆ»¤Ë¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯11·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢±¦ÀÞ¤·¤¿¼Ö¤¬»ö¸Î¤Î¤¢¤È¤ËÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é±¿Å¾¼ê¤ò80Âå¤Î½÷À¤ÈÆÃÄê¡£·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤È¤È¤â¤Ë²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢º£Ç¯7·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£