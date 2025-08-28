MindaRyn¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¿·¶Ê¡ÖAltair and Vega¡×¤ò²Î¾§¡õ¥ê¥ê¡¼¥¹
7·î¤«¤éTOKYO MX¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡õ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Û¤«³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¿·¶Ê¡ÖAltair and Vega¡×¤òMindaRyn¤¬²Î¾§¤·¡¢8·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ºî»ì¤Ï´ÆÆÄ¤Îµµ»³ÍÛÊ¿¤¬¡¢ºîÊÔ¶Ê¤ÏËÜºî¤Î·àÈ¼¤äÁÞÆþ²Î¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚ°æ¹ÀÊ¿¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢7·î¤ÎÂè1ÏÃÇÛ¿®¤«¤éºÇ¿·¤ÎÂè8ÏÃ¤Þ¤ÇYouTube¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬1,700Ëü²ó¤ò±Û¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï47Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¸½ºß¡Ë¤·¤¿º£ÃíÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡£SNS¤Ç¤ÏËè½µÊüÁ÷¡õÇÛ¿®Ä¾¸å¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¦Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ì°Ê³°¤Ë¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡Ë¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥Ò¥ó¥Ç¥£¡¼¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤È¡¢·×11¸À¸ì¤Î²»À¼¡õ»úËë¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÁ´À¤³¦¤¬ºÇ¿·ÏÃÇÛ¿®¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£
¿·¶Ê¡ÖAltair and Vega¡×¤Ï¡¢2024Ç¯Ëö¤Ëµµ»³ÍÛÊ¿¤¬Ã»ÊÔ3D¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡ÙÂ³ÊÔ¤Î¹ðÃÎPV¤òÀ©ºî¤¹¤ëºÝ¤ËÅÚ°æ¹ÀÊ¿¤Ë£±¶ÊÀ©ºî¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡ÙÂè1ÏÃ¡Ö½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡×¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëº£²óMindaRyn¤Î²Î¾§ÉÕ¤¤ÇÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ºîÉÊ¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¶ÊPV±ÇÁü¤âYouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◼︎MindaRyn¥³¥á¥ó¥È
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¿·¶Ê¡ÖAltair and Vega¡×¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î³Ú¶Ê¤È°ã¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤side¤ò¸«¤Ä¤±¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤â¤È¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¸ÄÀÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª✨
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖAltair and Vega¡×¤â¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡ÖAltair and Vega¡×
²Î¾§¡§MindaRyn¡¡ºî»ì¡§µµ»³ÍÛÊ¿¡¡ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§ÅÚ°æ¹ÀÊ¿
2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¡ÖAltair and Vega¡×»öÁ°Í½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
8·î30Æü(ÅÚ)¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Apple Music¤â¤·¤¯¤ÏSpotify¤Ë¤Æ»öÁ°Í½Ìó¡ÊPre-add / Pre-save¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¡Ú¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü(¶â)23:59¤Þ¤Ç
¡¦»öÁ°Í½Ìó¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.toneden.io/bnmlcp/post/altairandvega_precp
©µµ»³ÍÛÊ¿¡¿¥¿¥¤¥¿¥ó¹©¶È
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡MindaRyn ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡MindaRyn ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX