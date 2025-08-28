「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が28日、東京・港区のグランドハイアット東京で行われた、自身がプロデュースしたワイン「Y by YOSHIKI」新ヴィンテージ発表会・試飲会に出席。23日の公演中、観客による接触行為で右手を負傷してから初の公の場で、元気な姿を見せ、ファンへの感謝を伝える場面があった。

22日から同所で「『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN』 KURENAI」を開催中。3度目の首の手術を乗り越えての開催で、31日までで全10公演を予定している。

音楽にとどまらず、幅広いジャンルに挑戦し「夏休みなんていう言葉は僕の辞書にはないですね」というほど、大忙しのYOSHIKI。

パワーの源はファンの存在だという。「ファンの皆さんに支えられていると思っています。実際にステージに立つと疲れるというより元気をもらえる」と感謝し「でも、無理しちゃう」とおどけた。

24日にスタッフがSNSを通じて、23日の公演中にYOSHIKIが観客の接触行為で右手を負傷したことを発表。医師の判断の下、治療を行いながら予定通り公演は継続するとしていた。

この日の会見中も華麗なピアノ演奏を披露。痛みはあるものの支障はないようで、残り3日間、5公演について「準備の方は万全。一緒に楽しい時間を残り5公演できることうれしいですね」とした。

2009年に誕生した「Y by YOSHIKI」。こだわりを感じる味わいが人気で、普段のライフスタイルにも寄り添うワインとなっている。今年は、3種類の新ヴィンテージがリリースされる。9月24日の発売を予定している。