ロッテのオースティン・ボス投手が29日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。ソフトバンクは上沢直之投手が先発する。

今季新加入のボスは、ここまで18試合に登板して2勝7敗、防御率3・84。5試合連続援護点0の不運もあって、4月25日の日本ハム戦を最後に約4カ月、白星から遠ざかっている。6月22日のDeNA戦から6試合連続で5回以内での降板が続いていたが、前回22日の西武戦では敗れたものの、6回1/3を3失点で、吉井監督は「春先の強い球を投げるボスに戻ってきている」と評価していた。

ソフトバンク戦は4度目の先発で過去0勝1敗。右腕は「状態は良くなっている。緩急をつけられる投球ができていると思う。ゾーンにしっかりとした強いボールを投げることができているし、メカニック的にも満足している。いい時の状態だと思うので自信を持ってマウンドに立つよ。ホークスとはすでに3試合、投げていて相手打者の傾向、対策も頭にしっかりと入っている。それを生かしながら試合を作ってチームに勝ちがつくような展開を作っていきたいと思っている」と意気込んだ。