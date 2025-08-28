¤À¤«¤é¹âÎð¼Ô¤ÏŽ¢¥«¥¹¥Ï¥é¾ï½¬¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ž£¤È²½¤¹¡ÄÇ§ÃÎ²Ê³Ø¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ëŽ¢¤¹¤°¥¥ì¤ë¿ÍŽ£¤ÎÈá¤·¤ÀµÂÎ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ºÙÅÄÀé¿Ò¡Ø¹¬¤»¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ëÇ¾¤ÎºÇÅ¬²ò ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¼Ô¤ÏÇ¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë
¿Í¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤êÎ¯¤¿¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤ÎÌäÂê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Ï¿¦¾ì¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤â¤¿¤¯¤µ¤óÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¾¤Ë¤âµÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î4¤Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ù¨ÅíÂÎ(¤Ø¤ó¤È¤¦¤¿¤¤)¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡ÖÙ¨ÅíÂÎ¡×¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ°Â¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤ò½èÍý¤¹¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¹â°µÅª¤Ê¸ÀÆ°¡×¤ä¡¢ÉÔ°Â¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê·ù¤¬¤é¤»¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤ò²á¾ê¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¡¢ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¡¢²áÉÒÀ¡¢ÉÔÌ²¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬É½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Ø¤Î±Æ¶Á
Á°Æ¬Á°Ìî¤Ï¡¢»×¹Í¡¢È½ÃÇ¡¢°Õ»×·èÄê¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤¤¡×¹âÅÙ¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ò»Ê¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Îµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢½¸ÃæÎÏ¤äµ²±ÎÏ¡¢ÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ä¡¢¸å½Ò¤¹¤ë·ã¤·¤¤¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ê¤É¤âÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¤ÇÏ¤Ø¤Î±Æ¶Á
³¤ÇÏ¤Ï¡¢µ²±¤Î·ÁÀ®¤ÈÊÝ»ý¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³Ø½¬Á´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï³¤ÇÏ¤Îµ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢µ²±ÎÏ¤ä¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤ÖÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¾¤Î°à½Ì
Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¼¹ï¤Ê¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Ç¾¤Î°ìÉô¤Î°à½Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Êharassment¡Ë¡×¤Ï¡¢¸øÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¡Ö·ù¤¬¤é¤»¡×¡Ö¼¹Ù¹¤Ê¹Ô°Ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤¦¤·¤¿»È¤ï¤ìÊý¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê³²¤òÉ½¤¹¡ÖµÔÂÔ¡Êabuse¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Ç¾¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ¾¤Î»ÊÎáÅã¡×Á°Æ¬Á°Ìî¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¯
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥È¥Ô¥Ã¥¯¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÎÇ¾¤ÎÊÑ²½¤òÄ¾ÀÜ¸¦µæ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ç¾¤ä¹ÔÆ°ÊÑ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ï¡¹¤Î¸¦µæ¤«¤é¡¢²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ×°ø¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¹âÎð¼Ô¤¬¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º²ÃÎð¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°Æ¬Á°Ìî¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Á°Æ¬Á°Ìî¤Ï¡¢ÍÞÀ©¤äÈ½ÃÇ¡¢¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÇ§ÃÎµ¡Ç½¤ò»Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉô°Ì¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¡¢¾õ¶·¤ÎÍý²ò¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºÂ¾¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¸ÀÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤ä´¶¾ð¤¬ÏÄ¤ó¤Çµ²±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¤¼Á¤Î¿Í¡×3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ÆÃÀ¤È¤·¤Æ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¼Ò²ñÅª»ÙÇÛ»Ö¸þÀ¡×¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³¬ÁØ¹½Â¤¤ä¸¢ÎÏ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤ò°Ý»ý¤Þ¤¿¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò»Ù»ý¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¯¥È¥é¥¤¥¢¥É¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ë¥·¥·¥º¥à¡Ê¼«¸Ê°¦À¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥¥ã¥ô¥§¥ê¥º¥à¡Ê¸¢ËÅ½Ñ¿ô¼çµÁ¡Ë¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¥Ñ¥·¡¼¡ÊÀº¿ÀÉÂ¼Á¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ÆÃÀ¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥ë¥·¥·¥º¥à¤Ê¤é¡¢²á¾ê¤Ê¼«¸ÊÉ¾²Á¤ä¡¢Â¾¿Í¤Î´¶¾ð¤ä°Õ¸«¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÆÃ¼Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¥ã¥ô¥§¥ê¥º¥à¤Ï¡¢ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡¢Â¾¿Í¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥³¥Ñ¥·¡¼¤Ï¡¢¶¦´¶Ç½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¯¡¢´¶¾ð¤âË³¤·¤¯¤Æºá°´¶¤ä¸å²ù¤òÊú¤¤Ë¤¯¤¤ÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¥À¡¼¥¯¥È¥é¥¤¥¢¥É¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äµÔÂÔ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤ËË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤È´ØÏ¢¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄøÅÙ¤äÉ½¤ìÊý¤Ï¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥ë¡¼¤»¤º¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²ñ¼Ò¤äÁÈ¿¥¤Ê¤É¤¬ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤ÇËÉ¸æ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¡¢¡Ö¤¹¤°¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì´ÊÃ±¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿Í¤äÁÈ¿¥¤òÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤éÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ³Æ½ê¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¿ô½½Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤Ç¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î´¶³Ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¹Ô¤²á¤®¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö»þ¤ÏÁí°Õ¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î´¶³Ð¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¹Ô¤²á¤®¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤Î¤È¤¤¹¤°¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅö»ö¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤¨¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬Áý¤·¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¡ÖÆ¨¤²¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¸«²á¤´¤µ¤º¡¢ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¸Ëö¤Î¡Ö¡£¡×¤Ë¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¯¼ã¼Ô
°ìÊý¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎïçÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤¬È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦É÷Ä¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ï¤¿¤·¤¬Â°¤¹¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¢¥«¥Ï¥é¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ï¡¹¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î´ÑÇ°¤¬Èó¾ï¤ËÇö¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤¬¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎïçÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÃæ¹âÇ¯¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÊ¸Ëö¤Ë¶çÅÀ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¡Ê¡ÖÎ»²ò¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¼ã¼Ô¤¬°Ò°µ´¶¤ä¶²ÉÝ¿´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤ËÁ÷¤ë¤È¤¤ÏÊ¸Ëö¤Ë³¨Ê¸»ú¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤¤¤ÃåÃÏÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¶²¤ì¤Æ¼¸¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤¿¤Á
³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ä²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ãí°Õ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤â¸«²á¤´¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¨¤Ðµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¸¤ë¤Ë¼¸¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¸¤é¤ì¤¿²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬ÀèÀ¸¤ä¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤âÉô²¼¤äÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¸¤êÊý¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î¿´¿È¤ò¤Ò¤É¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼çµÁ¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Î¹¬¤»¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈ¿ÌÌ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤Ë¼¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÎ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤à¤·¤íÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤ÇÉ¬Í×¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¼¸¤é¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ºÇ°¤ÎÌ¤Íè
¡Ö¿´¿È¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¡×¡ÖÂè»°¼Ô¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î´ð½à¤ä¶ÌÜ¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤¬´í×ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¹Ô¤²á¤®¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¯¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç´Ö°ã¤¤¤ä¼ºÇÔ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤¬¼Ò²ñ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢É¬Í×¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âÅØÎÏ¤Ç¤¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¯¡¢µ¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍ×ÎÎ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤¬Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸Íè¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ëÆó¶Ë²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê¶µ°é¼Ô¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¤â¤Î¤ÏÌÀ³Î¤ËÂÌÌÜ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¶µ°éÅªÃí°Õ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ºÙÅÄ Àé¿Ò¡Ê¤Û¤½¤À¡¦¤Á¤Ò¤í¡Ë
ÅìËÌÂç³Ø Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¾ðÊó²Ê³ØÀì¹¶ µÚ¤Ó ²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½êÇ¾²Ê³ØÉôÌçÇ§ÃÎ¹ÔÆ°Ç¾²Ê³Ø¸¦µæÊ¬Ìî ½Ú¶µ¼ø
Åìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡°å»õ³ØÁí¹çÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¡£JST¤µ¤¤¬¤±¸¦µæ°÷¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Æâ³ÕÉÜ¥à¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È·¿¸¦µæÌÜÉ¸9¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°³Ø²ñÍý»ö¡¢Editorial bord member of Frontiers in Computational Neuroscience¡¢ÀçÂæ»Ô¶µ°é¶É³Ø¤Ó¤ÎÏ¢·È¿ä¿Ê¼¼³Ø½¬°ÕÍß¤Î²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥Ò¥ÈÇ¾¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°³Ø²ñ¹Êó°Ñ°÷¡¢¹ñÎ©Âç³ØµÜ¾ë¶µ°éÂçÉíÂ°¾®³Ø¹»±¿±Ä»ØÆ³°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡ÊÅìËÌÂç³Ø Âç³Ø±¡¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ¾ðÊó²Ê³ØÀì¹¶ µÚ¤Ó ²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½êÇ¾²Ê³ØÉôÌçÇ§ÃÎ¹ÔÆ°Ç¾²Ê³Ø¸¦µæÊ¬Ìî ½Ú¶µ¼ø ºÙÅÄ Àé¿Ò¡Ë