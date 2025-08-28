¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¤ª·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¤¬9·î2ÆüÈ¯Çä¡¢Ìó4½µ´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤äÊÛÅö¡¢¤¦¤É¤ó¤Ê¤ÉÅ¸³«
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î2Æü¤«¤é10·î6Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó4½µ´Ö¡¢¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Àµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¤ª·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ(°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
9·î2ÆüÈ¯Çä¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡Ö¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¡×¤Î·×3ÉÊ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¡ÒÂè1ÃÆ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ó
¢¡¡Ö¤ª¤Ä¤¤ß¤ë¤¯¤×¤ê¤ó¡×ÀÇ¹þ259.20±ß
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ß¤ë¤¯¥×¥ê¥ó¡¢¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¡¢¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤Î4ÁØ¹½Â¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¥×¥ê¥ó¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±À¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤ÎÃæ±û¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Ëþ·î¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ø¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥À¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Ë¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¤òº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡Û
²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
¢¡¡Ö¤ª·î¸«¥¯¥ì¡¼¥×¡×ÀÇ¹þ270±ß
¹õ¤¤¥³¥³¥¢¥¯¥ì¡¼¥×¤òÌë¶õ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Çò¤¤¥ß¥ë¥¯¥Û¥¤¥Ã¥×¤Ç±À¤ò¡¢²«¿§¤¤¥×¥ê¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç·î¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤ß¤¿¤é¤·¥½¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ç¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡Û
9·î2Æü¡Á:²Æì¸©¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
9·î11Æü¡Á:²Æì¸©
¢¡¡Ö¤ª·î¸«¥Á¡¼¥º¤Ä¤¯¤ÍÊÛÅö¡×ÀÇ¹þ429.84±ß
»³°ò¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Ë¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥éÆþ¤ê¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿¡£¤Ä¤¯¤Í¤Ë¤Ï¤ì¤ó¤³¤ó¤òÆþ¤ì¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤«¤Ä¤ª¤À¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿æ¤¾å¤²¤¿¸æÈÓ¤Î¾å¤Ë¡¢¾®¾¾ºÚ¤Î¼ÑÊª¡¢¤¤Î¤³¶Ì¤Í¤®¥Ð¥¿¡¼¾ßÌýßÖ¤á¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î´Å¼Ñ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡Û
Á´¹ñ
¡ÖÃæ½©¤ÎÌ¾·î¡×¤Ï¡¢µìÎñ¤Î8·î15Æü¤Ë½Ð¤ë·î¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö½½¸ÞÌë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÂÀÍÛÎñ¤È¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤Ï10·î6Æü¤Ë¤Ê¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¡Ö¤ª·î¸«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢·î¤È¤¦¤µ¤®¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Å¹Æ¬ÈÎÂ¥Êª(POP)¤ò³Æ¾¦ÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÏÂÍÎ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¤«¤é»ÅÎ©¤ÆÊý¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ã¤¿¡£¸«¤Æ¡¢»£¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡È¿·¤·¤¤¤ª·î¸«¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡É¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
