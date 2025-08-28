埼玉県戸田市議会議員で“ジョーカー議員”を名乗る河合悠祐氏（44）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いタレント・千原せいじ（55）がパーソナリティーを務めるKBS京都ラジオ「大雲・せいじの坊僧ラジオ」が、今月31日をもって終了すると発表された件について言及した。

終了に至った理由について、公式サイトでは「ラジオリスナーの皆様、YouTube視聴の皆様から、番組に対しまして様々なご意見を頂戴し、KBS京都及び製作委員会等で検討した結果、終了という結論に達しました」と説明している。

せいじは7月18日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、河合氏との対談の模様をアップ。川口市のクルド人問題をめぐる議論で紛糾し、せいじが河合氏に「お前、いじめられっ子やったやろ?お前いじめられっ子オーラいかついぞ。なぁ?お前いじめられっ子出身やな?あははは!いじめられっ子やな、お前」と挑発する様子が物議をかもしていた。

この件について、河合氏はXで「まだ引きずっているんですねえ なんか悪いことしましたねえ」と言及していた。