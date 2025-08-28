Ç§ÃÎ¾É¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÆ¨¤²¤ª¤ª¤»¤ë¤Ë¤Ï¡Ä°å»ÕŽ¥ÏÂÅÄ½¨¼ùŽ¢"¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó"¤ò¥É¥Ð¥É¥ÐÊ¬Èç¤¹¤ë³èÆ°¤Î¼ïÎàŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø60ºÐ¤«¤é¤³¤½¿ÍÀ¸¤ÎËÜÈÖ ±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÎø³èÆþÌç¡Ù¡ÊÆó¸«½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Îø³è¤ò¤¹¤ë¤È¿Í¤Ï¤Ê¤¼¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
Îø³è¤È¤Ï¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë°ÛÀ¡¦Æ±À¤È½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ³èÆ°Ãæ¤ÎÊý¤â¡¢Îø³è¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îø³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿´Íý³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤É¤âËÜ½ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Îø³è¤Î¶Ë°Õ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î´Ø·¸À¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤âÎø³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¹ç¤¦¤«¡¢¼¡¤Ï¤É¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¼è¤ê´ó¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤¸ì¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Ë¤âÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÌë¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤à¤¿¤á¤ËÆüÃæ¤Î»Å»ö¤¬´èÄ¥¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ï¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¾¯¤·¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡ÖÎø³è¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤ì¤«¤Ë¡¦¤Ê¤Ë¤«¤Ë¡¢Îø³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÛÁü¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä²¹¤«¤µ¡¢½¼¼Â´¶¡¢¤½¤·¤Æ¹¬Ê¡´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÁÛÁü¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾Æâ¤«¤é¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä²¹¤«¤µ¡¢½¼¼Â´¶¡¢¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤Ï¡¢1906Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥Û¥ë¥â¥ó¤Î1¤Ä¤Ç¡¢Ç¾¤Î»ë¾²²¼Éô¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¡¢²¼¿âÂÎ¸åÍÕ¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢½Ð»º»þ¤Ë»ÒµÜ¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤Æ¿ØÄË¤òÂ¥¤·¤¿¤ê¡¢¼øÆý»þ¤ËÆýÁ£¤ò»É·ã¤·¤ÆÊìÆý¤Î½Ð¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºîÍÑ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Êì»Ò¤Îå«(¤¤º¤Ê)¤ò¿¼¤á¡¢ÊìÀ¤ò°é¤Æ¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
º£¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Ç¾¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤È¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤ì¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤È¤¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Ç¾¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤È¤·¤Æ¡¢ÄÃÄËºîÍÑ¤äÉÔ°Â¤Î·Ú¸º¡¢Â¾¼Ô¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÊÌÌ¾¡Ö°¦¾ð¥Û¥ë¥â¥ó¡×¡Ö¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¡Öå«¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄË¤ß¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê°Â¤é¤®¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤¿¤ê¤¹¤ëºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢·ì´É¤ò¹¤²¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢¿À·ÐÈ¯À¸¤ÎÂ¥¿Ê¡¢È©¤Î½ý¤ò¼£¤¹´´ºÙË¦¤ÎÆ¯¤¤ò³èÀ²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºîÍÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ç¤ÏÎø³è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Ï¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÈò¤±¤ÆÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¢²ÈÄí¤ä³Ø¹»¡¢¿¦¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿½¸ÃÄ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç´¶¤¸¤ëÉÔ°Â¤ò¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈéÆù¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÏÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç´¶¤¸¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¡¢¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³Ú¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª°ú¤¤³¤â¤ê¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë
¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Ç¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÍÑ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖÁ°Æ¬ÍÕ¡×¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÍÑ¤ò¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Á°Æ¬ÍÕ¤È¤Ï¡¢»×¹Í¤äÁÏÂ¤À¤ò¤Ë¤Ê¤¦Ç¾¤ÎºÇ¹âÃæ¿õ¤Ç¤¹¡£
Á°Æ¬ÍÕ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤òÍÞÀ©¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¤Ë¤Ê¤¤¡¢¹Í¤¨¤ë¡¦µ²±¤¹¤ë¡¦ÁÛÁü¤¹¤ë¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¡¢´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡¦È½ÃÇ¤¹¤ë¡¦±þÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤ò¿Í´Ö¤¿¤é¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤Ë¤Ê¤¦Ç¾¤ÎÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
Îø³è¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òÁíÆ°°÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îø³è¤Ï¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤¯¤ËºÐ¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤É¡¢³Ú¤Ê¤Û¤¦³Ú¤Ê¤Û¤¦¤Ø¤ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¿Í¤È¤Ð¤«¤êÀÜ¤·¤¿¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ð¤«¤ê¿È¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³Ú¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ÀÆðÀ¤ä±þÍÑÎÏ¤ÏËá¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÏ¤â¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬ÁÛÄê¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤À¤±¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÀº¿ÀÅª°ú¤¤³¤â¤ê¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Ç¾¤Ï¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÇ¾¤âÂÎ¤â¿´¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÏ·²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Îø³è¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢»É·ãÅª¤Ç¡¢¿´¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£³¤ÇÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë
¤µ¤é¤ËÎø³è¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢µ²±¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ëÇ¾¤ÎÉô°Ì¡Ö³¤ÇÏ¡×¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡£³¤ÇÏ¤Ïµ²±¤Î»ÊÎáÅã¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë³¤ÇÏ¤¬¾ã³²¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤ÇÏ¤Î°à½Ì¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤äÍ½ËÉ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îø³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¤òÊÝ¤Á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¿·¤·¤¯³Ð¤¨¤¿¾ðÊó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó³¤ÇÏ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÂçÇ¾Èé¼Á¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤ÇÏ¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Îµ²±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Î½ÐÍè»ö¤òµ²±¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢³¤ÇÏ¤¬Ï·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ÀÁÇÉÔÂ¤ÇÇ¾¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤Ë³¤ÇÏ¤«¤é»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ËÃ¼¤Ê¶²ÉÝ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤ÇÏ¤Ë°Û¾ï¤¬¸½¤ì¤ëÉÂµ¤¤¬¡¢PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ç¤¹¡£
³¤ÇÏ¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¿¼¤¯¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡¢Îø³è¡Ê¡á¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÊ¬Èç¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿À·ÐºÙË¦¤Î¿·À¸¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò²þÁ±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÄË¤ß¤ÎÍÞÀ©¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¾úÀ®¤Ë¤â
¤µ¤é¤Ë¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤Ï¡¢¡ÖÙ¨ÅíÂÎ¡×¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤Ë¤âºîÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Ù¨ÅíÂÎ¤Ï¡¢Ç¾¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÜ¤ê¤äÉÔ°Â¡¢¹¥¤·ù¤¤¡¢ÉÔ²÷¡¢¶²ÉÝ¡¢¶ÛÄ¥¤Ê¤É¤Î¡Ö¾ðÆ°È¿±þ¡×¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢·ù°´¶¤äÅÜ¤ê¡¢ÉÔËþ¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹´¶¾ð¤ò¹â¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÆ°È¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÙ¨ÅíÂÎ¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÅÜ¤ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ë¤¬¤Ç¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°¦¾ð¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë³èÀ²½¤¹¤ëÙ¨ÅíÂÎ¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Îø³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬À¸¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤âÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´¶¾ð¤äÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ã³²¤È¤µ¤ì¤ëÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤ä¼«ÊÄ¾É¤â¡¢Ù¨ÅíÂÎ¤Î³èÆ°¤ÎÄã²¼¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îø³è¤Ë¤Ï¡¢ÄË¤ß¤ÎÍÞÀ©¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Î¾úÀ®¡¢µ²±ÎÏ¤äÁÏÂ¤À¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îø³è¤Ï¡¢Ç¾¤È¿´¿È¤Î¤Ï¤¿¤é¤¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¼ãÊÖ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆÃ¸úÌô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê°åÎÅÊ¡»ã³Ø¸¦µæ²ÊÎ×¾²¿´Íý³ØÀì¹¶¡Ë¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÀº¿À²Ê°å ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ë