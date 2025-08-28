¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥É¥í¥É¥í¤Ê¤ó¤À¡×¡¡»³ËÜÉñ¹á¡¢Îø¥ê¥¢¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¸ì¤ë
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤¬¡¢9·î16Æü(21:00¡Á)¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
»³ËÜÉñ¹á
¡û¿·¤¿¤Ë»³ËÜÉñ¹á¤È¤È¤¦¤¢¤¬MC¤È¤·¤Æ»²²Ã
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¶î¤±°ú¤¤Ï¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¤Ê¤ë¡£
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤ëÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êMC¤òÌ³¤á¤ë¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤È¥ê¥ê¡¼¡¢ÌÚÂ¼Úå¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¿·¤¿¤Ë»³ËÜÉñ¹á¤È¤È¤¦¤¢¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢½é²óÇÛ¿®¤Î2½µ´ÖÁ°¤È¤Ê¤ë9·î2Æü(12:00¡Á)¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë»öÁ°ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÎø¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ë!? °¦¤Èµ¿Ç°¤¬±²´¬¤¯¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûMC¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤ò½é¤á¤ÆÌ³¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
»³ËÜ¡§º£¤Þ¤Ç¡ÖÎø¥ê¥¢¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥É¥í¥É¥í¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¤°¤Ã¤È(MC¿Ø¤Î)µ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤â¤Ê¤¯³Ú¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¹»³¡§¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÎø¥ê¥¢¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡§»³ËÜ¤µ¤ó¡¢¹â¤Þ¤ë¤ÈÏÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
°ìÆ±¡§Çú¾Ð
¡½¡½¤È¤¦¤¢¤µ¤ó¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?
¤È¤¦¤¢¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎø¥ê¥¢ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Ê
¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç(¾Ð)¡£»ä¼«¿È¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤¤¸ý¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼¡§¡ÖÌµÍý¡¢·ù¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)
À¹»³¡§ÅÓÃæ¤«¤é¿Í¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÆ±¡§Çú¾Ð
¤È¤¦¤¢¡§¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡§ËÜÅö¤Ë²È¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡£
¡½¡½»³ËÜ¤µ¤ó¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤ÆÀÖÌÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜ¡§¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡£
°ìÆ±¡§Çú¾Ð
¡½¡½º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤ò¡ÖÎø¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ë¡û¡û¡×¤ÈÉ½¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«?
»³ËÜ¡§¡ÖÎø¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¡É¡×¾Þ¶â¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Í¤Î°¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÃË½÷¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ä¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¦¤¢¡§¡ÖÎø¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ë¡È¿Í´ÖÉÔ¿®¡É¡×¿Í¤ò¸«È´¤¯¤Î¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤(¾Ð)¡£ºÇ½é¡¢¡Ö¥é¥Ö¤«¤â¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
ÌÚÂ¼¡§Á°²ó¤Î¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤ÏÁ´ÉôÍ½ÁÛ¤¬¤¢¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?
¤È¤¦¤¢¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹! ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤ë¤È°ã¤¦(¾Ð)
ÌÚÂ¼¡§¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í!
À¹»³¡§»²²Ã¼Ô¤â¤À¤¤¤ÖÍ½½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¥ì¥Ù¥ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë!
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó1¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
À¹»³¡§Äì¾å¤²¡£
°ìÆ±¡§Çú¾Ð
ÌÚÂ¼¡§¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¼ê¿ô¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼¡§Day1¡¦Day2¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢Day1¤«¤é¤Í¡Á¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤ä¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÌÚÂ¼¡§7ÆüÌÜ¤È¤«Á´°÷¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£
°ìÆ±¡§Çú¾Ð
À¹»³¡§¹Í»¡¤·¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹Í»¡¤»¤ó¤È¤³¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤Ê£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢Îø¥ê¥¢¤Ê¤Î¤ËÇ¨¤ì¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)
°ìÆ±¡§Çú¾Ð
ÌÚÂ¼¡§¤À¤¤¤Ö¸ìÊÀ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É(¾Ð)
À¹»³¡§»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤¿¤éÇ¨¤ì¾ì¤¬¤¢¤ë¡£
ÌÚÂ¼¡§À¹»³¤µ¤ó¤Î¡ÈÄì¾å¤²¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Àï¤¤Êý¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀïË¡¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢Îø¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÄà¤êÈÖÁÈ¡É¤Ç¤¹!
°ìÆ±¡§¤¢¤¢¡Á¤¿¤·¤«¤Ë¡£
ÌÚÂ¼¡§±Â´¬¤¤·¤Æ¡¢°ìËÜÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤â¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Í!
¡½¡½Âè1ÏÃ¤Ç¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?
À¹»³¡§¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤«¤Ê¡Á¡ÈÂè6ÏÃ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¤ò¤ä¤ê¤À¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Å¸³«¤¬Áá¤¤!
»³ËÜ¡§1ÏÃ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤¢¤È¾Þ¶â¤¬1000Ëü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Í¡Á¡£
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ëµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤¬°ìÉô¡ÈÀè½Ð¤·¡É¤µ¤ì¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
À¹»³¡§¤¢¡¼¡¢¤¢¤ì·ã¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡Á(¾Ð)
»³ËÜ¡§¤¢¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤È»×¤¦! ¤³¤³¤É¤¦Æ°¤¯¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¡£
¥ê¥ê¡¼¡§¤¢¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
À¹»³¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦²áÄø¤òÉÁ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ°ã¤¦¸«Êý¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
»³ËÜ¡§¥É¥é¥Þ¤È¤«±Ç²è¤Îºî¤êÊý¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï¡£
À¹»³¡§¤¢¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡§ÎÞ¤ÎÌõ¤¬¤¢¤È¤ÇÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤¿¤ê¤Í¡£
¤È¤¦¤¢¡§ÉúÀþ²ó¼ý¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ËÜ¡§¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í(¾Ð)
À¹»³¡§(°Ø»Ò¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤é)Éñ¹á¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤ËÆ¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
°ìÆ±¡§Çú¾Ð
À¹»³¡§Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¤Ê¡Á¡£
»³ËÜ¡§¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í(¾Ð)
¥ê¥ê¡¼¡§Âç¶½Ê³¤Ç¤·¤¿!
(C)CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤«¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤òµá¤á¤ëÃË½÷10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï»öÁ°¤Ë¡¢¡È°¦¡É¤«¡È¶â¡É¤«¡¢¼«¤é¤ÎÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¡£Áª¤ó¤À¡ÈÀµÂÎ¡É¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸ß¤¤¤¬²¿¤òËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Îø°¦´¶¾ð¤È¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤ÇÃµ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
