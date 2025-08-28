»°Î®¤ÏŽ¢»Ä¤ê2¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ž£¤È·ÀÌó¤òµÞ¤¬¤»¤ë¡Ä¤½¤Î¤È¤°ìÎ®¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë"ËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤Î¼ïÎà"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÆ¸¶ÃÒÌÀ¡Ø·èÄêÈÇ ¡Ö²Ô¤²¤ë±Ä¶È¡×¤È¡Ö¥À¥á±Ä¶È¡×¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÏ¶È¤Ç¤Í¤¸¹þ¤à±Ä¶È¤Ï»þÂåÃÙ¤ì
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¸¥ï¥¸¥ï¡¢
¥À¥á±Ä¶È¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¡£
±Ä¶È³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÇº¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¡¢Â¿¤¯¤Î±Ä¶È¤«¤é¡Öº£¤ÏÁªÂò»è¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·ÀÌó¤ò·è¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¥¬¥Ä¥¬¥Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¶È¤Ç¤Í¤¸¹þ¤à±Ä¶È¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤¹¤ì¤ÐÌµ¸Â¤Ë¸õÊä¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¨¤ÐºÇ°ÂÃÍ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿ôÉÃ¤Ç´ÊÃ±¤ËÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë±¿¤è¤¯¤½¤Î¾ì¤Ç¾å¼ê¤¯·ÀÌó¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¼Ò¤è¤ê¹â¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¶¯°ú¤Ê¤ä¤êÊý¤ÇÇä¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï·Ù²ü¤·¡¢´ó¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¼Ò¤´¤ÈÀèºÙ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä¹´üÅª»×¹Í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡Ö±Ä¶È¥ì¥¿¡¼¡×¤Î¸ú²Ì
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¸¥ï¥¸¥ï¡×¤ÎÄ¹´üÅª»×¹Í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ»ä¤ÏÂ¿¤¯¤Î±Ä¶È¤ÎÊý¤Ë¡Ö±Ä¶È¥ì¥¿¡¼¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¥ì¥¿¡¼¤È¤Ï»ä¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¼êË¡¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤ËÁ÷¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
¼ê»æ¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤äSNS¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾Ç¤é¤º¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªµÒÍÍ¤È¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¸¥ï¥¸¥ï´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤Ïº¤¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬°Õ³°¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹´üÅª»×¹Í¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÊý¤¬Áá¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î±Ä¶È¤ÏÁá¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢
¡Ö»Ä¤ê2¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤ªµÞ¤®¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Öº£Æü¤Î22»þ¤Þ¤Ç20¡ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡¢¤Þ¤¿Çä¹þ¤ß¤Í¡×¤È¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿®ÍêÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë¹Ô¤¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë
¤½¤Î°ìÊý¡¢²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¡×¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¦¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¾¦ÉÊ¤Î°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý
¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬Çã¤¦Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¤é¡Ö¹ØÇã¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆâÍÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë±Ä¶È¡×¤È¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë±Ä¶È¡×¤Î¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅöÁ³¡¢¸å¼Ô¤Î±Ä¶È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
µÞ¤¬¤Ð²ó¤ì¡£¡Ö·ë²Ì¤òÁá¤¯½Ð¤½¤¦¡×¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤¢¤ª¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¥¸¥ï¥¸¥ï¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
±Ä¶È¿·»þÂå¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ä¹´üÅª»×¹Í¤Î¿Í¤À¤±¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Í±×¾ðÊó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¼ºÇÔ¸å¤Î¼ÁÌä
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤ÏÎÉ¤¤È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¡¢
¥À¥á±Ä¶È¤Ï°¤¤È¿¾Ê¤ò¤¹¤ë¡£
¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¥¯¥è¥¯¥èÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ°¤¤¡£Æ±¤¸´Ö°ã¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢ÎÉ¤¤È¿¾Ê¤È°¤¤È¿¾Ê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤È¿¾Ê¤È¤Ï¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æµ»½Ñ¤òËá¤¯¤³¤È¡¢°¤¤È¿¾Ê¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤À¤±¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï±Ä¶È³èÆ°¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥À¥á±Ä¶È»þÂå¤Î»ä¤Ï¤ªµÒÍÍ¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¬¤Ã¤¯¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Î¤ªµÒÍÍ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
¡Öº£·î¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤é¥¯¥Ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï°¤¤È¿¾Ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤³¤Î»þ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Öº£²ó¤Ï¸«ÀÑ¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¼¡¤«¤é¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
¡Ö¥×¥é¥ó¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿¼¤¯¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤è¤¦¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºÇÔ¤ò¼¡¤Ë³è¤«¤»¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤È¿¾Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬A¼Ò¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤éÄ¾ÀÜ°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ±×¤Ê¾ðÊó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤¤¼ºÇÔ¡×¡Ö°¤¤¼ºÇÔ¡×¤ÎÂª¤¨Êý
·ÀÌó¸å¤Î¥ß¥¹¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
ºÐ¤¬¶á¤¤¤ªµÒÍÍ¤È¾¦ÃÌ¤·¡¢·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ÀÌó¸å¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢½ô·ÐÈñ¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤â¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×
»ä¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¾®Êë¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤·¤Æ¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ªµÒÍÍ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡¢º£¤µ¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¤µ¤ó¤¶¤ó»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²¿¤È¤«¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ä¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï´°Á´¤ËÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ò¤É¤¯Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¾¦ÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀÜµÒ¤¹¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ¤â¤·¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´ª°ã¤¤¤ò¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼¡²ó¤«¤é½ô·ÐÈñ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë»þ¤Ï½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¼¡¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤òºîÀ®¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ºÇÔ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ë³è¤«¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ô¤²¤ë±Ä¶È¤À¤Ã¤Æ´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈ¿¾Ê¤·¡Öº£²ó¤Ï¥ß¥¹¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤«¤é¥ß¥¹¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ñÎÁ¤òÀ°È÷¤·¤è¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¥Á¥ó¤È¼Õºá¤ò¤·¤ÆÌäÂê²ò·è¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç½ÅÍ×¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¡¢¥ß¥¹¤·¤¿»þ¤Ï¡¢°¤¤È¿¾Ê¤Ç¤Ê¤¯ÎÉ¤¤È¿¾Ê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
µÆ¸¶ ÃÒÌÀ¡Ê¤¤¯¤Ï¤é¡¦¤È¤â¤¢¤¡Ë
±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
±Ä¶È¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£´ØÅì³Ø±àÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¹Ö»Õ¡£¼ÒÃÄË¡¿Í±Ä¶È¿Íºà¶µ°é¶¨²ñÍý»ö¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô½Ð¿È¡£·²ÇÏÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦±Ä¶ÈÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º7Ç¯´Ö¡¢¥À¥á±Ä¶È»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¼ê»æ¤Ç¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë±Ä¶È¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤Ë¡£2006Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¸½¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØË¬Ìä¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÇä¤ì¤ë!¡Ö±Ä¶È¥ì¥¿¡¼¡×¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇä¤ì¤ë±Ä¶È¤ËÊÑ¤ï¤ë100¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ø¡Ö²Ô¤²¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¥À¥á±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤Î½¬´·¡Ù¡Ø»Ä¶È¤Ê¤·¤ÇÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¥È¥Ã¥×±Ä¶È¤ÎÅ´Â§¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Ä¶È1Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ø±Ä¶È¤ÎÆ¯¤ÊýÂçÁ´¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥â¡¼¥È±Ä¶È¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤Î48¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»Å»ö¤Ç¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»È¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤éÇä¾å¤²¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡ª±Ä¶È¥Õ¥ì¡¼¥º¸À¤¤¤«¤¨»öÅµ¡Ù(ÂçÏÂ½ÐÈÇ)¤Ê¤É¤¬¤ë¡£
----------
¡Ê±Ä¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È µÆ¸¶ ÃÒÌÀ¡Ë