¥¯¥Þ¤ÏÆ»Ï©¤ò´í¸±¤ÈÇ§¼±¡©¡¡»ó¤ä¿©Êªµá¤á¡¢²Æ¤È½©¤Ï²£ÃÇÁý
¡¡¥¯¥Þ¤ÏÉáÃÊ¡¢Æ»Ï©¤Î²£ÃÇ¤òÈò¤±¤ë¤¬¡¢ÈË¿£´ü¤Î²Æ¤ÏÍº¤¬»ó¤òµá¤á¤Æ¤¢¤¨¤ÆÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£½©¤Ë¤ÏÅßÌ²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¿©Êª¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢»óÍº¤È¤â¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÏÆ»Ï©¤ò´í¸±¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿Í´Ö¤È¤ÎÁø¶ø¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Ä¤Ä¡¢À¸Â©ÃÏ¤òÊ¬ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ»Ï©¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2005¡Á23Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©¤ÈÆÊÌÚ¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»³°è¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ»Í½½¿ôÆ¬¤ËGPS¼õ¿®µ¡¤òÃå¤±¡¢¡Ê1¡Ë¼Ö¤¬ÉÑÈË¤ËÄÌ¹Ô¤¹¤ë2¼ÖÀþ°Ê¾å¤Î¼çÍ×Æ»Ï©¡Ê2¡ËÃÏ°è½»Ì±¤¬»È¤¦1¼ÖÀþ¤ÎÀ¸³èÆ»Ï©¡Ê3¡ËÆþ¤ê¸ý¤Ë¥²¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¿Í¤ÎÄÌ¹Ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÆ»Ï©¡½¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¯¥Þ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÆ»Ï©¤Î²£ÃÇ¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ìë´Ö¤è¤êÃë´Ö¤Î²£ÃÇ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥ÈÉÕ¤Æ»Ï©¤òºÇ¤âÉÑÈË¤Ë²£ÀÚ¤ê¡¢À¸³èÆ»Ï©¡¢¼çÍ×Æ»Ï©¤Î½ç¤ËÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤¿¡£ÈË¿£´ü¤Î²Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÆ»Ï©¤ÇÍº¤Î²£ÃÇ¤¬Áý¤¨¤¿¡£½©¤ÏÅßÌ²¤òÁ°¤Ë»óÍº¤È¤â¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£