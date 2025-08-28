New¥ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç½ÉÇñ¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º
¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤¬¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
New¥ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤¿¤Á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß½ÉÇñÊ¬¤è¤ê
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤¬¡¢¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ø¤Î½ÉÇñ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
1998Ç¯¤Ë1¼¼ÌÜ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×
º£¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Î°Û¤Ê¤ëµÒ¼¼¤¬10¼¼¤ËÁý¤¨¡¢°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¥Æ¥£¥É¥Þ¥¹¤¤«¤ó¤³¤Î¤ªÉô²°¡×¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢3À¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡Öµ¡´Ø¸Ë¤È¥È¡¼¥Þ¥¹¤È¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î¤ªÉô²°¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÍ¥ÀèÆþ±à¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤ÖÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¡£
Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤ä¤ªÂ¹¤µ¤Þ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ê¤É¡¢ÍËÆü¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÍ½Ìó¤¬Æþ¤ë¿Íµ¤µÒ¼¼¤Ç¤¹¡ù
¥Û¥Æ¥ë¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¿Íµ¤¤ÎNew¥ë¥Ã¥¯¥È¡¼¥Þ¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤¬Ëþ¼¼¤ÇÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Î²°³°¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¡×¤ÇÍ·¤ó¤À¸å¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ë½ÉÇñ¡£
¤³¤³¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥È¡¼¥Þ¥¹¿Ô¤¯¤·¤ÇÂçËþÂ¤ÎÎ¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥«¥é¥Ó¥Ê¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¡Ë
¥á¥¤¥ó¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¡§¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥«¥é¥Ó¥Ê¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥×¡õ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¿Æ»Ò·¤²¼¥»¥Ã¥È
¢¨¤¤¤º¤ì¤«¡¢¤«¤Ä¡¢2¼ï¤Î¤¦¤Á1¤Ä
¥»¥Ã¥È¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¡§¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡Ê6¼ï¡Ë¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡Ê6¼ï¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê6¼ï¡Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡Ê6¼ï¡Ë
¢¨4¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¼ïÎà¤º¤Ä¥»¥Ã¥È
¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤â´ò¤·¤¤´ò¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¦µ¡Ç½À¤âÈ´·²¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤ÇÂç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ù
¥È¡¼¥Þ¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Æ¸æ¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â±þ¤¨¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¸þ¤±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥á¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤Ï4ÅÀ¤«¤é¡¢2¼ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë
¤ªÇã¤¤Êª¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥«¥é¥Ó¥Ê¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¡Ë¡×¤ä¡¢¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥×¡õ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥Ã¥×¡õ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë
¿Æ»Ò·¤²¼¥»¥Ã¥È
¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¿Æ»Ò·¤²¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê6¼ï¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ë
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢1¼ïÎà¤º¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÞ¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¤â¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¥È¡¼¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à
¥Û¥Æ¥ëÆâ4³¬¤Î¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¥¸¥ä¥Þ¥Æ¥é¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤È¡Ö¥Ñ¡¼¥·¡¼¡×¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥óÀìÍÑ¸Ä¼¼¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¼¼Æâ¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÍÑ°Õ¡£
¼Ö¾¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤ÞÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥¶¡¼¤òÃå¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÉÙ»Î»³¤ÇµÇ°»£±Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¥È¡¼¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Ç¤ª½Ë¤¤
¥Û¥Æ¥ëÆâ1³¬¡Ö¥Þ¥«¥í¥Ë¥¯¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥±¡¼¥¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¡Ë
ÃÂÀ¸ÆüÍÑ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÇ°Æü¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬New¥ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¡×¤¿¤Á¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¤Î¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î1Æü°Ê¹ß¤Î½ÉÇñÊ¬¤è¤ê¤â¤é¤¨¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ª
©2025 Gullane (Thomas) Limited.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post New¥ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç½ÉÇñ¼Ô¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾¡¼¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¥ë¡¼¥à¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.