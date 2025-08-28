¥Ü¥«¥íP¡¦¥Ú¥¯¤Á¤ó¤Î3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPaperWings¡×¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Ø¤¢¤¤¤Î¤¤¤í¡Ù½é²»¥ß¥¯¤ÎÀÚ¤Ê¤µºÝÎ©¤Ä¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¡¦¥Ð¥é¡¼¥É¥í¥Ã¥¯
¡¡ÂçºåÈ¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Self-Portrait¡Ê¥»¥ë¥Õ¥Ý¡¼¥È¥ì¥¤¥È¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢¥Ü¥«¥íP¡¦¥Ú¥¯¤Á¤ó¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤ÈVOCALOID¤È¤¤¤¦Â¿ºÌ¤Ê·Á¤Ç²»³ÚÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ëÈà¤¬¡¢¥Ü¥«¥³¥ì2025Åß¤ÎTOP100ÉôÌç¥é¥ó¥¥ó¥°»²²Ãºî¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¡Ö¤¢¤¤¤Î¤¤¤í¡×¤À¡£
Ê¸¡¿Á¾²æÈþ¤Ê¤Ä¤á
¡¡¤Ú¤¯¤Á¤ó¼«¿È¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦studio»þ¤ÎÉô²°¤ä¡¢ÊüÁ÷·Ý½Ñ³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¡¢Âçºå¥¢¥Ë¥áŽ¥À¼Í¥¡õe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥¯¥¹¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¹¤ëËÜºî¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÈà¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î°ìºî¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¥®¥¿¡¼¤ä¥Ù¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥à¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú´ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÃúÇ«¤Ë²»¤òËÂ¤®¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤µ¤ì¡¢»³¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¿§¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¶Ê¼«ÂÎ¤Ë¤è¤ê°ìÁØ±ü¹Ô¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½À®¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£
¡¡ÉáÊ×Åª¤Ê°¦¤ÎÂº¤µ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦ÀÚ¤Ê¤¤½é²»¥ß¥¯¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤â¡¢ÂçÀª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶Ê¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Á¡ºÙ¤«¤ÄÁÔÂç¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¡¢È¯¶¸¤¹¤ë»¨Áð¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¡õ¤Ï¤¦¤Ï¤¦¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤â¡¢³Ú¶ÊMV¤ÎÉ¬¸«¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤ÎÅ¸³«¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆ°²è¤â¡¢¤¼¤Ò²»³Ú¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ê¼«ÂÎ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡Âç¸µ¤òÃ©¤ë¤È¡¢2024Ç¯²Æ¤Î¥³¥ß¥±¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥ª¥×¥Á¥ã¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ü¥«¥íPÃ£¤È10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Æ¥³¥ß¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥«¥íP14Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤ÈÃç´Ö¤Î¥³¥ó¥Ô¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ë½é¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ³Ú¶Ê¡£
¡¡ÁíÀª11¿Í¤Î¥Ü¥«¥íP¤ÎºîÉÊ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥Ô¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Î¥Ü¥«¥íP¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤ä¡¢³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤Ê¤É¡£
¡¡Éý¹¤¤¡ÖÆó¼¡ÁÏºî¶Ê¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ºÅö¥³¥ó¥Ô¤Ë¤è¤ì¤Ðº£¶Ê¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¢¤ÎÄ¶Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¤òÈ¯ÁÛ¸µ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç³Ú¶Ê¤òºÆÅÙÄ°¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ü¥«¥í£Ð¡¦¥Ú¥¯¤Á¤óÌ¾µÁ¤Î3rd miniAlbum¡ØPaperWings¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤¢¤¤¤Î¤¤¤í¡×¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÂ¾¼ýÏ¿¶Ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖThe VOCALOID Collection¡×¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
ÌµÎÁ¤Ç¥Ü¥«¥íÄ°¤¯¤Ê¤é¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×100Ëü¶Ê°Ê¾å¤Î¥Ü¥«¥í¤¬Ä°¤±¤ë²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ª ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¥³¥Á¥é
