　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


46247.44　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45875.29　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45157.20　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44104.25　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
44077.02　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43652.13　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43051.29　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
43007.02　　均衡表転換線(日足)

42828.79　　★日経平均株価28日終値

42632.46　　6日移動平均線
42278.75　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41998.34　　25日移動平均線
41863.47　　均衡表基準線(日足)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41056.82　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40945.39　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40480.48　　13週移動平均線
40000.10　　均衡表雲上限(日足)
39892.44　　ボリンジャー:-2σ(25日)
39789.28　　75日移動平均線
39099.21　　均衡表雲下限(日足)
38839.49　　ボリンジャー:-3σ(25日)
38682.21　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38579.74　　200日移動平均線
38461.52　　26週移動平均線
38187.13　　均衡表雲上限(週足)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36883.94　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35866.21　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35085.67　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33270.90　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30675.59　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　25.51(前日22.22)
ST.Slow(9日)　　24.33(前日29.17)

ST.Fast(13週)　 88.10(前日86.54)
ST.Slow(13週)　 90.16(前日89.64)

［2025年8月28日］

株探ニュース