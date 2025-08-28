【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
46247.44 ボリンジャー:＋3σ(26週)
45875.29 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45157.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44104.25 ボリンジャー:＋2σ(25日)
44077.02 ボリンジャー:＋2σ(13週)
43652.13 ボリンジャー:＋2σ(26週)
43051.29 ボリンジャー:＋1σ(25日)
43007.02 均衡表転換線(日足)
42828.79 ★日経平均株価28日終値
42632.46 6日移動平均線
42278.75 ボリンジャー:＋1σ(13週)
41998.34 25日移動平均線
41863.47 均衡表基準線(日足)
41582.66 均衡表転換線(週足)
41056.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40945.39 ボリンジャー:-1σ(25日)
40480.48 13週移動平均線
40000.10 均衡表雲上限(日足)
39892.44 ボリンジャー:-2σ(25日)
39789.28 75日移動平均線
39099.21 均衡表雲下限(日足)
38839.49 ボリンジャー:-3σ(25日)
38682.21 ボリンジャー:-1σ(13週)
38579.74 200日移動平均線
38461.52 26週移動平均線
38187.13 均衡表雲上限(週足)
37334.58 均衡表基準線(週足)
36883.94 ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
35866.21 ボリンジャー:-1σ(26週)
35085.67 ボリンジャー:-3σ(13週)
33270.90 ボリンジャー:-2σ(26週)
30675.59 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 25.51(前日22.22)
ST.Slow(9日) 24.33(前日29.17)
ST.Fast(13週) 88.10(前日86.54)
ST.Slow(13週) 90.16(前日89.64)
［2025年8月28日］
株探ニュース