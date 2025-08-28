

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





46247.44 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45875.29 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45157.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44104.25 ボリンジャー:＋2σ(25日)

44077.02 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43652.13 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43051.29 ボリンジャー:＋1σ(25日)

43007.02 均衡表転換線(日足)



42828.79 ★日経平均株価28日終値



42632.46 6日移動平均線

42278.75 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41998.34 25日移動平均線

41863.47 均衡表基準線(日足)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41056.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40945.39 ボリンジャー:-1σ(25日)

40480.48 13週移動平均線

40000.10 均衡表雲上限(日足)

39892.44 ボリンジャー:-2σ(25日)

39789.28 75日移動平均線

39099.21 均衡表雲下限(日足)

38839.49 ボリンジャー:-3σ(25日)

38682.21 ボリンジャー:-1σ(13週)

38579.74 200日移動平均線

38461.52 26週移動平均線

38187.13 均衡表雲上限(週足)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36883.94 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35866.21 ボリンジャー:-1σ(26週)

35085.67 ボリンジャー:-3σ(13週)

33270.90 ボリンジャー:-2σ(26週)

30675.59 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 25.51(前日22.22)

ST.Slow(9日) 24.33(前日29.17)



ST.Fast(13週) 88.10(前日86.54)

ST.Slow(13週) 90.16(前日89.64)



［2025年8月28日］



