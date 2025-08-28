　8月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2798銘柄。東証終値比で上昇は1358銘柄、下落は1365銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが114銘柄、値下がりは102銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は215円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　310　　 +62（ +25.0%）
2位 <5967>　ＴＯＮＥ　　　　　　563　　 +82（ +17.0%）
3位 <260A>　オルツ　　　　　　　5.6　　+0.6（ +12.0%）
4位 <2776>　新都ＨＤ　　　　　　186　　 +18（ +10.7%）
5位 <6181>　タメニー　　　　　140.8　 +10.8（　+8.3%）
6位 <6551>　ツナグＧＨＤ　　　969.9　 +68.9（　+7.6%）
7位 <5482>　愛知鋼　　　　　　 3150　　+204（　+6.9%）
8位 <4894>　クオリプス　　　　 7100　　+340（　+5.0%）
9位 <6508>　明電舎　　　　　　 6151　　+251（　+4.3%）
10位 <338A>　ゼンムテック　　　 8080　　+260（　+3.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4704>　トレンド　　　　　 6897　　-952（ -12.1%）
2位 <261A>　日水コン　　　　 2880.2　-289.8（　-9.1%）
3位 <6578>　コレックＨＤ　　　311.1　 -27.9（　-8.2%）
4位 <4222>　児玉化　　　　　　　800　　 -69（　-7.9%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　8.5　　-0.5（　-5.6%）
6位 <4059>　まぐまぐ　　　　　　635　　 -23（　-3.5%）
7位 <3089>　Ｔアルファ　　　 1300.1　 -35.9（　-2.7%）
8位 <2370>　メディネット　　　　 38　　　-1（　-2.6%）
9位 <341A>　トヨコー　　　　 3265.5　 -74.5（　-2.2%）
10位 <9051>　センコン物流　　 1588.1　 -30.9（　-1.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6178>　日本郵政　　　　　 1560　 +29.5（　+1.9%）
2位 <6857>　アドテスト　　　　11700　　+140（　+1.2%）
3位 <4568>　第一三共　　　　 3614.9　 +22.9（　+0.6%）
4位 <4004>　レゾナック　　　　 3962　　 +22（　+0.6%）
5位 <7731>　ニコン　　　　　 1680.9　　+8.9（　+0.5%）
6位 <4543>　テルモ　　　　　 2674.4　 +11.4（　+0.4%）
7位 <4507>　塩野義　　　　　 2571.2　 +10.7（　+0.4%）
8位 <9009>　京成　　　　　　 1384.7　　+5.7（　+0.4%）
9位 <5019>　出光興産　　　　　998.3　　+4.1（　+0.4%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 1954　　+8.0（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4704>　トレンド　　　　　 6897　　-952（ -12.1%）
2位 <8233>　高島屋　　　　　　 1300　 -15.5（　-1.2%）
3位 <3086>　Ｊフロント　　　 2322.4　 -18.6（　-0.8%）
4位 <4324>　電通グループ　　　 2740　 -20.0（　-0.7%）
5位 <4751>　サイバー　　　　 1760.6　　-9.4（　-0.5%）
6位 <4502>　武田　　　　　　 4411.9　 -19.1（　-0.4%）
7位 <6103>　オークマ　　　　　 3515　　 -15（　-0.4%）
8位 <6988>　日東電　　　　　 3353.9　 -14.1（　-0.4%）
9位 <4689>　ラインヤフー　　　　458　　-1.8（　-0.4%）
10位 <6479>　ミネベア　　　　 2545.4　　-9.1（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース