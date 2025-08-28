[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1358銘柄・下落1365銘柄（東証終値比）
8月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2798銘柄。東証終値比で上昇は1358銘柄、下落は1365銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが114銘柄、値下がりは102銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は215円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 310 +62（ +25.0%）
2位 <5967> ＴＯＮＥ 563 +82（ +17.0%）
3位 <260A> オルツ 5.6 +0.6（ +12.0%）
4位 <2776> 新都ＨＤ 186 +18（ +10.7%）
5位 <6181> タメニー 140.8 +10.8（ +8.3%）
6位 <6551> ツナグＧＨＤ 969.9 +68.9（ +7.6%）
7位 <5482> 愛知鋼 3150 +204（ +6.9%）
8位 <4894> クオリプス 7100 +340（ +5.0%）
9位 <6508> 明電舎 6151 +251（ +4.3%）
10位 <338A> ゼンムテック 8080 +260（ +3.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4704> トレンド 6897 -952（ -12.1%）
2位 <261A> 日水コン 2880.2 -289.8（ -9.1%）
3位 <6578> コレックＨＤ 311.1 -27.9（ -8.2%）
4位 <4222> 児玉化 800 -69（ -7.9%）
5位 <8918> ランド 8.5 -0.5（ -5.6%）
6位 <4059> まぐまぐ 635 -23（ -3.5%）
7位 <3089> Ｔアルファ 1300.1 -35.9（ -2.7%）
8位 <2370> メディネット 38 -1（ -2.6%）
9位 <341A> トヨコー 3265.5 -74.5（ -2.2%）
10位 <9051> センコン物流 1588.1 -30.9（ -1.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6178> 日本郵政 1560 +29.5（ +1.9%）
2位 <6857> アドテスト 11700 +140（ +1.2%）
3位 <4568> 第一三共 3614.9 +22.9（ +0.6%）
4位 <4004> レゾナック 3962 +22（ +0.6%）
5位 <7731> ニコン 1680.9 +8.9（ +0.5%）
6位 <4543> テルモ 2674.4 +11.4（ +0.4%）
7位 <4507> 塩野義 2571.2 +10.7（ +0.4%）
8位 <9009> 京成 1384.7 +5.7（ +0.4%）
9位 <5019> 出光興産 998.3 +4.1（ +0.4%）
10位 <6762> ＴＤＫ 1954 +8.0（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4704> トレンド 6897 -952（ -12.1%）
2位 <8233> 高島屋 1300 -15.5（ -1.2%）
3位 <3086> Ｊフロント 2322.4 -18.6（ -0.8%）
4位 <4324> 電通グループ 2740 -20.0（ -0.7%）
5位 <4751> サイバー 1760.6 -9.4（ -0.5%）
6位 <4502> 武田 4411.9 -19.1（ -0.4%）
7位 <6103> オークマ 3515 -15（ -0.4%）
8位 <6988> 日東電 3353.9 -14.1（ -0.4%）
9位 <4689> ラインヤフー 458 -1.8（ -0.4%）
10位 <6479> ミネベア 2545.4 -9.1（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
