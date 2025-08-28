Âì´À¤òÎ®¤·¤ÆÈèÏ«¤Î¿§¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È°ÛÎã¸÷·Ê¡É¤ËÊÆ¶ÄÅ·¡ÖÆóÅáÎ®¤ÎÌ·½â¤¬À¸¤àÌäÂêÅÀ¤Ï¤³¤ì¤À¡×
³Û¤Ë¿â¤ì¤ëÂì´À¤ò¤Ì¤°¤¦ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡Î¾¥ê¡¼¥°¤ËDHÀ©¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆóÅáÎ®Àï»Î¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡È¸÷·Ê¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î27Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ì¥Ã¥º¤òËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£Åê¤²¤Æ¤Ï5²ó¡Ê87µå¡Ë¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢1¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤â5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È³èÌö¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½µå³¦¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë5¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢³Û¤ËÅ©¤ëÂì¤Î¤è¤¦¤Ê´À¤ò¤Ì¤°¤¤¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆÍÁ³¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÇµÞ²ÃÂ®¡£¶î¤±Â¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¡£5²óÎ¢¤Î¹¶·â¤ÏÂ¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÃ«¤ÏµÞ¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë½àÈ÷¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤MLB¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂçÃ«°Ê³°¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¡£¤Þ¤µ¤ËÈà¤Î¡È°ÛÇ½¡É¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ìËë¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤¹ÃË¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶î¤±Â¤ÇÌá¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤äÈè¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÂçÃ«¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¼¡¤Î¹¶·â¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Èà¤ÏÂ©¤ò¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿Æ±»ï¤Ï¡¢¡ÖÌîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÌ·½â¡É¤¬À¸¤àÌäÂêÅÀ¤Ï¤³¤ì¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤È¤µ¤ì¤ëÆóÅáÎ®¤¬¤¤¤«¤Ëµ©Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ï¢Àï¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÊÈèÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÆóÅáÎ®¤ò·ÑÂ³¤·Â³¤±¤ëÂçÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÃ¦Ë¹¤Ç¤¢¤ë¡£
