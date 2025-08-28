½Î¤ÎŽ¢¹ç³Ê¼Ô¿ôŽ£¤Ï¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÄŽ¢Æ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤¬°é¤Ä²ÈÄíŽ£¤¬½ÎÁª¤Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë"¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤"¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¹ç·×¤¹¤ë¤È¡È¼ÂºÝ¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¿ô¡É¤ò¾å²ó¤ë
Âç¼êÍ½È÷¹»¤Î¡Ö½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¡×¤¬ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤ÎÂç³ØÆþ»î¤«¤é¡Ö¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Î¸øÉ½¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¶µ°é¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì¾×·â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½È÷¹»¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÂ¾¤ÎÍ½È÷¹»¤è¤êÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦ëð¤¤Ê¸¶ç¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡ÊÅìÂç¹ç³Ê¡ü¡ü¿Í¡¢¤È¤¤¤¦Îà¤¤¤Ç¤¹¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ÏÄ¹Ç¯¡Ö¿®Íê¤ä¼ÂÀÓ¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤Î¿ô»ú¤Î¿®ÍêÀ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¡ÈÅö»ö¼Ô¡É¤Ç¤â¤¢¤ëÅìÂçÀ¸¤ËÂÎ¸³ÃÌ¤¬Ê¹¤±¤¿¤Û¤«¡¢½Î¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦´ð½à¤Ç½Î¤òÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Âç¼êÍ½È÷¹»¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¿ô¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÙÂæ¡Ö1351¿Í¡×
¡¦²Ï¹ç½Î¡Ö1174¿Í¡×
¡¦Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö815¿Í¡×
¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È3340¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ÏÊ¿À®27Ç¯¤«¤éÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎHP¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï3084¿Í¡Ê¿äÁ¦¤â´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î3¹»¤À¤±¤Ç¤â¹ç³Ê¼Ô¤ÎÁí¿ô¤ò¾å²ó¤ë¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤Ë¤ÏÅý°ì¤Î´ð½à¤¬¤Ê¤¤
»º·Ð¿·Ê¹¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤±¤â¤Á¡×¤È¡Ö´ð½à¤Î°ã¤¤¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³À¸¤Ï¡¢¶µ²Ê¤´¤È¤ËÍ½È÷¹»¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢1¿Í¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤¬Ê£¿ô¤ÎÍ½È÷¹»¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÍ½È÷¹»¤´¤È¤Ë¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë´ð½à¡×¤â°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ö½¬¤ò¿ô²ó¼õ¤±¤¿¤À¤±¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò´Þ¤á¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¹â3»þ¤ËºßÀÒ¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Åý°ì¤·¤¿´ð½à¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢Èó¾ï¤ËÛ£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢½ÙÂæ¤¬¡Ö¿ôÃÍ¤Î¿®ÍêÀ¤ä°ÕÌ£¤¬·Á³¼²½¡×¡Ö¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶È³¦¤Î¹½Â¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ïº£²ó¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»Í¹ñ½Ð¿È¤ÎÅìÂçÀ¸¤Î1¿Í¤«¤é¤¢¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÍ½È÷¹»A¤Î¼ø¶È¤ò¤Û¤Ü¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÍ½È÷¹»¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç°ìÈÖ¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤â½Î¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë³ØÇ¯¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤ªÁ°¤Ï½Î¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÏ»î¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡ÖÆÃÂÔÀ¸¡×¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿Îã¤â
¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤Ï³Ø¹»¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡ÖÍ½È÷¹»A¤ÎÌÏ»î¤Ã¤Æ¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¤À¤È¾¦ÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤¿Èà¤Ï¡¢ÆÃÅµÁÀ¤¤¤ÇÌÏ»î¤ò¼õ¸³¡£¤â¤¯¤í¤ßÄÌ¤ê¡¢ÌÏ»î¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ê¡¢Ìµ»ö¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¸µ¤Ë¡¢Í½È÷¹»A¤«¤é¤³¤ó¤ÊÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÃÂÔÀ¸¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍÌ¾¤Ê¡û¡ûÀèÀ¸¤Î¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤â¤Á¤í¤óÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª¡¡¶á¤¯¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢Íè¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
ÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤¡ÈÍÌ¾¤ÊÀèÀ¸¡É¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¹Ö½¬¸å¡¢¤½¤ÎÍ½È÷¹»A¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡¢ÆÃÂÔÀ¸¤ÏÆþ³Ø¶â¤¬ÌµÎÁ¤Ê¤³¤È¡¢½ÎÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²áµîÌä¤ÎÅººï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÆþ³Ø¶â¤âÌµÎÁ¤À¤·¡¢É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É1¹ÖºÂ¤À¤±¼õ¤±¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤À¡¢·ë¶ÉÈà¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢1¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¡¢²áµîÌä¤ÎÅººï¤âÍê¤é¤º¡¢¤Û¤Ü¤½¤ÎÍ½È÷¹»A¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤âÆ±Á³¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÍÌ¾¤ÊÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö1¿Í¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¿ô¡×¤À¤±¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï´«¤á¤Ê¤¤
¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤ÆÈà¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìÂçÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸ì¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤â³ä¤È¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍ½È÷¹»A¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎÍ½È÷¹»¤Ç¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊÙ¶¯¤Î¤Ç¤¤ë»Ò¡É¤¿¤Á¤¬¡ÖÆþ³Ø¶âÌµÎÁ¡×¡Ö¼ø¶ÈÎÁÂçÉý¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¡×¡Ö¾¦ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡Ö¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Î1¿Í¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Ï¡¢Í½È÷¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ö¼Â¡¢Í½È÷¹»A¤ÏÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¡¢¤È¸ì¤ëÊÌ¤ÎÅìÂçÀ¸¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¡¢³ÆÍ½È÷¹»¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¿ô¡×¤À¤±¤ò¤ß¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¿Ç°¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÃÏ°è¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤â´ð½à¤¬Û£Ëæ
¤â¤¦°ìÅÀ¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÊ¬Êì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í½È÷¹»¤ä½Î¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö²¿¿ÍÃæ¤Î²¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Êì¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÅìÂç¤Ë100¿Í¹ç³Ê¡ª¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¼ÂÀÓ¤À¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö1000¿ÍÃæ100¿Í¹ç³Ê¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö200¿ÍÃæ¤Î100¿Í¹ç³Ê¡×¤Ê¤Î¤«¤Ç¡¢°ÕÌ£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ê¤é¹ç³ÊÎ¨¤Ï1³ä¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ê¤é5³ä¤Ç¤¹¡£¹ç³ÊÎ¨¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¬Êì¤È¤ÎÈæ³Ó¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤Ï¼ÂÂÖ¤ò²¿¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÂç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤³¤¬°ìÈÖ¹ç³Ê¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê»ØÉ¸¤ËÍê¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏ°è¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¡Ö¡û¡û¸©¤Ç¹ç³Ê¼Ô¿ôºÇÂ¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÃÏ°è¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÛ£Ëæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬Êì¤òÌÀ¼¨¤»¤º¤Ë¡Ö¹ç³Ê¼Ô¿ô¤À¤±¡×¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¡á»ØÆ³ÎÏ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤Ê½Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐºßÀÒÀ¸¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¸ÅÌ¿ô¤ÎÂ¿¤¤½Î¡×¤ÏÀèÀ¸¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤
¼ÂºÝ¡¢½Î·Ð±Ä¼Ô¤Î¿Í¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ØÀ¾¤Ç³Ø½¬½Î¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò½¸¤á¤ë¡Ø1ÈÖ¼ê¤Î½Î¡Ù¤¬¡¢¡ØÃÏ°è¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¹¹ð¤ò½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀ¸ÅÌ¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ç³ÊÎ¨¤ÏÄã¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦3ÈÖ¼ê¤Î½Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ç³ÊÎ¨¤Ç¸«¤ì¤Ð¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¸²Ãø¤À¤¬¡¢¤¿¤À¡Ø¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿»ØÆ³¤·¤Æ¹ç³ÊÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó½Î¤ËÀ¸ÅÌ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¤Î½Î¶È³¦¤Î¼Â¾ð¤À¡×
³Î¤«¤ËÃÏ°è¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î½Î¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¤¢¤ëÀèÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢ÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·À¸ÅÌ¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬ÀèÀ¸°ì¿Í¤¬¸«¤ëÀ¸ÅÌ¤Î¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢ÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ç³Ê¼Ô¿ô¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î½ÙÂæ¤ÎÊý¿ËÅ¾´¹¤Ë¤è¤ê¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬²¿¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÎÉ¤¤½Î¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¤Ç¤Ï¹ç³Ê¼Ô¿ô¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎÉ¤¤½Î¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê´ð½à¤ËÍê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤ËÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ä¡¢¶µ°é¶È³¦¤Ç¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Î·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ ÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤µ¡ÊÈ¼Áö·¿¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¡Ë
À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ë¼õ¸³À¸¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø½¬·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿ÊÄ½¤òºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÊÙ¶¯ÊýË¡¤ËÇº¤ó¤À¤È¤¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬Âç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤½Î¤Û¤É¡ÖÃ´Ç¤À©ÅÙ¡×¤ä¡ÖÄê´üÌÌÃÌ¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿È¼Áö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¼«½¬´Ä¶¤È³Ø½¬½¬´·¤Î»Ù±ç
ÎÉ¤¤½Î¤òÁª¤ó¤ÀÅìÂçÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¼«½¬´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÊÙ¶¯½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤Î¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼«½¬¼¼¤Î³«Êü»þ´Ö¡¢¼ÁÌäÂÐ±þ¤ÎÂÎÀ©¡¢³Ø½¬´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ¶µºà¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ì´ÓÀ
Ã±È¯¤Î¼ø¶È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅª¤Ê¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆþ½Î¤·¤Æ¤«¤é¹ç³Ê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¶µºà¤Î¼Á¤ä¥ì¥Ù¥ë´¶¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼åÅÀ¤òÊä¶¯¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¶µ»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ÑÀª
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Í¡×¤¬°ìÈÖÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ç³Ê¼Ô¿ô¤ÎÂ¿¤¤Âç¼êÍ½È÷¹»¤Ç¤â¡¢¹»¼Ë¤´¤È¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤«¡¢À¸ÅÌ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ³Ø½¬Ë¡¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¸³¼ø¶È¤äÌÌÃÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¥ ¿ô»ú°Ê³°¤Î¼ÂÀÓ¤Î¸«¤»Êý
½Î¤Î¡ÖÂÎ¸³ÃÌ¡×¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡ÖÀ¸ÅÌ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡×¤ä¡Ö¿Ê³Ø¸å¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë½Î¤Ï¿®Íê¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤ÏÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÀ¼¤Ï¤´¤Þ¤«¤·¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²á¿®¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè»°¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÉ¾È½¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³¼ø¶È¤Ç¡ÖÌÌÃÌ¤ÎÉÑÅÙ¡×¤òÀäÂÐ¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤Ù¤
¤¿¤À¡¢¾¯¤·¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎÉ¤¤½Î¡×¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ç´Ñ¤ÎÍ×ÁÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é½Î¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤¹¤ëÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¸ý¥³¥ß¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½Î¤ÎÉ¾È½¤Ï¸«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒÆ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¡¦¿Æ¤ÎÀ¼¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤ÎÀ®ÀÓ¡×¤Ï³§¤µ¤ó´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÀ¼¤Ë¤³¤½ËÜ²»¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¸³¼ø¶È¤âÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿Âè°ì°õ¾Ý¡¦´¶³Ð¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤¼¤Ò¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¼ÁÌä¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ´Ç¤¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡ÖÌÌÃÌ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï¤É¤Î½Î¤âÀ¸ÅÌ¤ÈÀèÀ¸¤ÎÌÌÃÌ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤ÎÊÖÅú¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦½Î¤Î»ÑÀª¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÌÃÌ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¤Ë2¡Á3²óÄøÅÙ¤À¤È¤ä¤ä¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÍýÁÛÅª¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½µ1²ó¡¢30Ê¬°Ê¾å¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·î1²ó¡×Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¡É¤Ï¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤
º£²ó¤Î½ÙÂæ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¸³¶È³¦¤Î¡Ö¹ç³Ê¼Ô¿ô¶¥Áè¡×¤¬Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¹ç³Ê¼Ô¿ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½ÙÂæ¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¿ô»ú¡×¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤»Ù±ç¤Î¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÎÁª¤Ó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
----------
À¾²¬ °íÀ¿¡Ê¤Ë¤·¤ª¤«¡¦¤¤¤Ã¤»¤¤¡Ë
¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥àÂåÉ½
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÉÔ¹ç³Ê¤Ë¡£ÆóÏ²Ãæ¤Ë³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊÙ¶¯½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2020Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤òÀßÎ©¡£Á´¹ñ¤Î¹â¹»¤Ç¹â¹»À¸¤Ë»×¹ÍË¡¡¦ÊÙ¶¯Ë¡¤ò¶µ¤¨¡¢¶µ»Õ¤Ë»ØÆ³Ë¡¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤Î´Æ½¤¤äÌ¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¡×¤ÎÊÔ½¸¤âÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º45ËüÉô¤È¤Ê¤ë¡ØÅìÂçÆÉ½ñ¡Ù¡ØÅìÂçºîÊ¸¡Ù¡ØÅìÂç»×¹Í¡Ù¡ØÅìÂç»»¿ô¡Ù(¤¤¤º¤ì¤âÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò)¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥àÂåÉ½ À¾²¬ °íÀ¿¡Ë