日本サッカー協会は28日、9月にアメリカでの国際親善試合に臨む代表25人を発表しました。

代表メンバーには主将の遠藤航選手や久保建英選手、堂安律選手などが順当に選ばれ、初めて選ばれた選手はいませんでした。メンバー25人のうち、Jリーグでプレーする選手は7人となり、今回もヨーロッパでプレーする選手が多く名を連ねました。

チームは日本時間9月7日にアメリカ・オークランドでメキシコ代表と、同10日にアメリカ・コロンバスでアメリカ代表とそれぞれ対戦する予定となっています。

▽以下、国際親善試合2試合に臨む日本代表メンバー25選手

【GK】

早川友基(鹿島アントラーズ)

大迫敬介(サンフレッチェ広島)

鈴木彩艶(パルマ・カルチョ/イタリア)

【DF】

長友佑都(FC東京)

荒木隼人(サンフレッチェ広島)

板倉滉(アヤックス/オランダ)

渡辺剛(フェイエノールト/オランダ)

安藤智哉(アビスパ福岡)

瀬古歩夢(ル・アーヴルAC/フランス)

関根大輝(スタッド・ランス/フランス)

【MF/FW】遠藤航(リバプールFC/イングランド)伊東純也(KRCヘンク/ベルギー)南野拓実(ASモナコ/フランス)三笘薫(ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン/イングランド)小川航基(NECナイメヘン/オランダ)前田大然(セルティック/スコットランド)堂安律(アイントラハト・フランクフルト/ドイツ)上田綺世(フェイエノールト/オランダ)町野修斗(ボルシア・メンヘングラートバッハ/ドイツ)佐野海舟(マインツ05/ドイツ)久保建英(レアル・ソシエダード/スペイン)細谷真大(柏レイソル)望月ヘンリー海輝(FC町田ゼルビア)鈴木唯人(SCフライブルク/ドイツ)藤田譲瑠チマ(FCザンクトパウリ/ドイツ)