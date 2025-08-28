Ìë¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤ÇÇ¦¤Ó¹þ¤ß¡ÄÊÆ10¹ç¤È¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤ÉÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡»°½Å¸©
Ìë¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢ÊÆ10¹ç¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ62ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°½Å¸©¾¾ºå»ÔÈÓÆîÄ®¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï8·î11Æü¤È12Æü¤ÎÌë¡¢¾¾ºå»ÔÈÓÆîÄ®¤Î²ð¸î»ÜÀß¤Ë¿¯Æþ¤·¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤ÈÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½éÆü¤¬ÊÆ4¹ç¡¢Ê´Ãã¡¢¤½¤¦¤á¤ó¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤Î»þ²Á·×4000±ßÁêÅö¤Ç¡¢ÍâÆü¤¬ÊÆ6¹ç¤È¤½¤¦¤á¤ó¡¢¾ÃÆÇ±Õ¤Î»þ²Á1200±ßÁêÅö¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß¤Î´ÉÍý¼Ô¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÃË¤¬Åð¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£