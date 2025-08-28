今でこそ、インデックス（株価指数）に連動した投資、いわゆる「インデックス投資」という手法は広がりを見せていますが、つい２０年ほど前まで、日本では個別株の売買などが主流で、インデックス投資はまだまだマイナーな存在でした。

そんな、「インデックス投資って何？」という時代から、個人投資家の皆さんが、仲間どうしでネットワークを築き、自分たちの手で年１回、運営してきたイベントがあります。

『インデックス投資ナイト』と銘打ったそのイベントは、個々の投資家が登壇して自分の投資手法や体験を具体的に語り、また経済の専門家たちとも率直に意見を交わして、リアルで濃い情報交換の場として発展してきました。

光栄なことに、そのような歴史と情熱に彩られたイベントに今年、「読売３３３」も呼んでいただきました。新しいインデックスである読売３３３について、経験豊富な個人投資家の皆さんに直接説明できる、またとない機会です。

２０２５年７月１２日（土）、会場の東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区）で行われた「インデックス投資ナイト２０２５」には、読売新聞経済部の市川大輔記者がはりきって登壇。読売３３３が、すべての構成銘柄を同じ比率で組み入れる「等ウェート」型の指数であること、日経平均株価や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との違い――などについてお話ししました。

市川記者の隣には、元・日経新聞記者で経済コラムニストの高井宏章さん（千葉商科大学付属高校校長）が座っていらっしゃいました。日経２２５と読売３３３であわや一触即発……などということはもちろんなく、高井さんからは「なぜ３３３銘柄なんですか？」と温かいクエスチョンもいただいて、終始なごやかな雰囲気の中で読売３３３をＰＲすることができました。

ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の拡充で、さらに関心が高まっているインデックス投資。読売３３３としては、知名度と存在感では遠く及ばない日経平均、ＴＯＰＩＸの後を追いつつ、まずは新しい指数としてインデックスの世界に仲間入りしたことを広く知っていただきたいと、強く思った１日でした。（読売３３３プロジェクトチーム・木下敦子）