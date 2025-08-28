故マイケル・ジャクソンさんの長男であるプリンス・ジャクソン（２８）が、およそ８年前から交際していたモリーさんと婚約した。プリンスはインスタグラムに数々のツーショット写真を投稿して、このニュースを報告した。



【写真】マイケルさんも天国で喜んでる！虹をバックにラブラブ２ショット

プリンス「８年が過ぎ、これからも永遠に続く。モリーと一緒にたくさんの時を過ごし、素晴らしい思い出を作ってきた」「世界中を旅して、卒業し、たくさん成長した。これからも共に成長し、成長しながらの、僕らの人生の次の章をとても楽しみにしている。愛しているよ、ベイビー」とつづった。



プリンスは２０１８年のピープル誌とのインタビューでモリーさんとの関係について、「互いを補い合うような関係」であると説明、「すべてのことにおいて、重要なバランスがあると思う。僕はこだわりが強く、彼女はまったく反対というわけではないけど、補ってくれるところがあるから、互いのバランスがとれる。僕はガンガン行くタイプで、彼女は穏やかなタイプ」と明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）