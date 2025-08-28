¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°À½¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡Ã¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ B19 ¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¡¢ÁÏ¶È140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¼«¼Ò³«È¯¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡¢¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B19¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ B19 ¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õ 43 ¥Ñ¡¼¥Ú¥Á¥å¥¢¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°½é¤Î¼«¼ÒÀ½¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡¢¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B19¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ÆüËÜ¸ÂÄê¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ë¡¢¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÜ¥â¥Ç¥ë¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¥Þ¥¶¡¼¥ª¥Ö¥Ñ¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸ÂÄê20ËÜ¤È¤Ê¤ë´õ¾¯¤Ê¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥É¡¦¥Õ¥©¥ó¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¹©Ë¼¡Ö¥¯¥í¥Î¥á¥È¥ê¡¼¡×¤ÇÀß·×¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÀ½Â¤¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡¢COSC¡Ê¥¹¥¤¥¹¸ø¼°¥¯¥í¥Î¥á¡¼¥¿¡¼¸¡Äê¶¨²ñ¡ËÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤Î·ÐÇ¯ÊÑ²½¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤é¤·¤¤¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õµ¡¹½¤È¡¢¤¦¤ë¤¦Ç¯¤È28Æü¡¢30Æü¡¢31Æü¤Î·î¤ò¼«Æ°½¤Àµ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍËÆü¡¢ÆüÉÕ¡¢·î¡¢¥à¡¼¥ó¥Õ¥§¥¤¥º¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤ª¤è¤½100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤ÎÄ´À°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¸ÂÄê¡¢¤ï¤º¤«20ËÜ¤Î¤ß¤Î¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°½é¤Î¼«¼ÒÀ½¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡¢¥¥ã¥ê¥Ð¡¼B19¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ÆüËÜ¸ÂÄê¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Ä¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ë¡¢¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÜ¥â¥Ç¥ë¡£¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤¥Þ¥¶¡¼¥ª¥Ö¥Ñ¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸ÂÄê20ËÜ¤È¤Ê¤ë´õ¾¯¤Ê¥Ê¥Ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤é¤·¤¤¥¯¥í¥Î¥°¥é¥Õµ¡¹½¤È¡¢¤¦¤ë¤¦Ç¯¤È28Æü¡¢30Æü¡¢31Æü¤Î·î¤ò¼«Æ°½¤Àµ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍËÆü¡¢ÆüÉÕ¡¢·î¡¢¥à¡¼¥ó¥Õ¥§¥¤¥º¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤ª¤è¤½100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤½¤ÎÄ´À°¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¸ÂÄê¡¢¤ï¤º¤«20ËÜ¤Î¤ß¤Î¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£