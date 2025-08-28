ÆüËÜÂåÉ½¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼25Ì¾¤òÈ¯É½¡ª°ËÅì½ãÌé¤ä»°ãø·°¤é¤¬Éüµ¢¡Ä²ø²æ¿ÍÂ³½Ð¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï¡ÈE-1ÁÈ¡É¤òÁª½Ð
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï28Æü¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼25Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡£¾·½¸¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
GK¡§
ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
ÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ/ITA¡Ë
DF¡§
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
ÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹/NED¡Ë
ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È/NED¡Ë
°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡Ë
À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë/FRA¡Ë
´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹/FRA¡Ë
MF/FW¡§
±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë/ENG¡Ë
°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯/BEL¡Ë
ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³/FRA¡Ë
»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó/ENG¡Ë
¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC/NED¡Ë
Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯/SCO¡Ë
Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È/GER¡Ë
¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È/NED¡Ë
Ä®Ìî½¤ÅÍ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG/GER¡Ë
º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä/GER¡Ë
µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À/ESP¡Ë
ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë
Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡Ë
ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯/GER¡Ë
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê/GER¡Ë
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì·èÄê¤ËÈ¼¤¤¼ã¼ê¤òÂ¿¤¯¾·½¸¤·¤¿6·î¥·¥ê¡¼¥º¡¢¹ñÆâÁÈ¤Î¤ß¤ÇÎ×¤ó¤ÀÅì¥¢¥¸¥¢E-1Áª¼ê¸¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤Î9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾·½¸¡£
²ø²æ¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¼éÈ÷¿Ø¤Ë¤Ï¡¢E-1¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¹ÓÌÚÈ»¿Í¤ä°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¤¬J¥ê¡¼¥°¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
°ÂÆ£¤äË¾·î¤â¡ªE-1Ï¢ÇÆ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¢¡Ö2026Ç¯WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿4Ì¾¤ÎÁª¼ê
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥á¥¥·¥³¡¢9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£