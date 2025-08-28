IVE¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÆ±»þ¤Ë1°Ì¤òµÏ¿¡ª¿·¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤Ç²÷¿Ê·â¥¹¥¿¡¼¥È
IVE¤¬¿·¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¿Íµ¤³ÍÆÀ¤ØÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¸¥ó¡õ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢173cm¤Î¡È²«¶âÈþµÓ¡É
IVE¤Ï8·î25Æü¡¢4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØXOXZ¡Ù¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡¢¤ª¤ä¤¹¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ÎÃæ¤Ç²ñ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿IVEÆÈ¼«¤Î¿·Â¤¸ì¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤¿³Ú¶Ê¡£MV¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Ë¾¤àÊýË¡¡×¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿ÈëÌ©¤ÎÌ´¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡È¼«Ê¬¼«¿È¡É¤ò¾·¤Æþ¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤ä¤êÊý¡×¤Ç¹¤²¤¿À¤³¦¤òÂ¿ºÌ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹IVE¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«Ä¾¸å¤«¤é¡ØXOXZ¡Ù¤ÎMV¤Ï3ÆüÏ¢Â³¤ÇYouTube´Ú¹ñ¡Ö¿Íµ¤µÞ¾å¾º¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡×1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¤µ¤é¤ËYouTube´Ú¹ñ¡ÖÆü´Ö¿Íµ¤MV¡×¡Ê8·î26ÆüÉÕ¡Ë¡¢Genie¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡ÖÆü´ÖMV¥Á¥ã¡¼¥È¡×¡Ê8·î25¡Á26ÆüÉÕ¡Ë¡¢VIBE¡ÖMV Top50¡×¡Ê8·î26¡Á27ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¤â¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖQQ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤ÎÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡ÖÆü´Ö¿Íµ¤MV¡×¡Ê8·î26ÆüÉÕ¡Ë¤Ç4°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÀª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØXOXZ¡Ù¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤ËMelon¡ÖHOT100¡×¡ÊÈ¯Çä30Æü°ÊÆâ¡Ë¤ÈVIBE¡Ö¹ñÆâµÞ¾å¾º¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËBugs¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡×¡ÖÆü´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç2°Ì¡¢Melon¡ÖHOT100¡×¡ÊÈ¯Çä100Æü°ÊÆâ¡Ë¤Ç4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ËÄêÃå¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊµÕÁö¥Ò¥Ã¥È¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤Ï¡¢¼«¿®¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°ìÌÌ¤äÈ¿Å¾¤·¤¿»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤È¼ýÏ¿¶Ê¡ØMidnight Kiss¡Ù¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤È¥ê¥º¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºî»ì¤Ë»²²Ã¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¹½À®¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¥É¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
IVE¤ÏËÜÆü¡Ê28Æü¡Ë18»þÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¡ÊMnet¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þIVE¤È¤Ï¡©
ÅÁÀâÅª¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IZ*ONE½Ð¿È¤Î¥æ¥¸¥ó¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¤È¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¬¥¦¥ë¡¢¥ê¥º¡¢¥¤¥½¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¤Î6¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡ÈÁ´°÷¥»¥ó¥¿¡¼µé¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØELEVEN¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢7Æü¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ²»³Ú»Ë¾å¡¢ºÇÂ®¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤Ë¡£Â³¤¯2022Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE DIVE¡Ù¤â³Æ¼ï¥Á¥ã¡¼¥È¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÈ¾Ç¯¤ÇK-POPÂè4À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë¡ØELEVEN -Japanese ver.-¡Ù¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£