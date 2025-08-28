¡ÚÆÉ¼Ô¸þ¤±ÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥óÉÕ¡Û¡Ö½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ëËº¤ì¤¿¡Ä¡×¤ò¥¼¥í¤Ë¡£UGREEN¤Î´¬¤¼è¤ê¼°¤Ï¤¤¤¤¤¾ #Amazon¥»¡¼¥ë
UGREEN¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNexode¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò´¬¤¼è¤Ã¤ÆËÜÂÎ¤ËÆâÂ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÊÌÅÓ»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³°½Ð»þ¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤¹¤ëÈÑ¤ï¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¡¢25,000²ó°Ê¾å¤Î¿½Ì¥Æ¥¹¥È¤È10,000²ó°Ê¾å¤ÎÀÞ¤ê¶Ê¤²¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥±¡¼¥Ö¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥ï¡¼¥«¡¼¤Ê¤É½ÐÀè¤Ç¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤«¤é9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤ÇAmazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íê¤ì¤ë20,000mAhÂçÍÆÎÌ¡¢165W¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
20,000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖUGREEN Nexode ´¬¤¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 20000mAh 165W¡×¤Ï¡¢¹ç·×165W¡Ê100W¡Ü65W¡Ë¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ý¡¼¥ÈµÞÂ®½¼ÅÅ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Ø¤ÎµëÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£MacBook Pro 16¥¤¥ó¥Á¤Ê¤é¡¢¤ï¤º¤«30Ê¬¤ÇÌó43¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
USB-C¡Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ü¥Ý¡¼¥È¡Ë2¸ý¤ÈUSB-A¥Ý¡¼¥È1¸ý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ò3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£iPhone 16¤Ê¤éÌó3.79²ó¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ëÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì1Âæ¤Ç½¼ÅÅÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â´¶¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÎ¹¹Ô¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È½¼ÅÅ´ï
¡ÖUGREEN Nexode ´¬¤¼è¤ê¼° USB-C¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢ ½¼ÅÅ´ï 65W¡×¤âºÇÂç0.69m¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÆâÂ¢¤·¡¢65W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½¼ÅÅ´ï¡£MacBook Air M4¤ò60Ê¬¤ÇÌó84¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë´¬¤¼è¤ê¼°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê½ÐÎÏÇÛÊ¬¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍîÍëÊÝ¸î¤Ê¤É8½Å¤ÎÊÝ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÀÜÂ³¤Ç¤¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥ÈÍÑ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ß¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖNexode¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥ÈÍÑ¤ä¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Î¤ß¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë»È¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®Ãæ
ºÇ¸å¤Ë¡¢µ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¢¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ë»È¤¨¤ëÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
µ»öÃæ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÈÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ëÆÉ¼Ô¸þ¤±ÆÃÊÌ¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Amazon¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¦ÂÐ¾Ý¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡ÚSSXGIZPR09¡Û¤ÎÆþÎÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë5¡ó¥ª¥Õ
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
