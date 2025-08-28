¡Ö¡ØÆüËÜ¤Î¥¬¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡Ù¤Î°ÛÌ¾¤òÆÀ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡×20ºÐ½Ó±Ñ¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀÜ¶áÊóÆ»¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¿±þ¡Ö¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤è¤êÀè¤Ë¡©¡×
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¹â°æ¹¬Âç¤Î¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¶á¤¤¡£
¡¡20ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤Ï¡¢º£²Æ¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é°ÜÀÒ¤·¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î°ì°÷¤Ë¡£¤·¤«¤·²ø²æ¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÓÆ±¤»¤º¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥¦¥¿¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂÄìç§Ëì¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Àµ³Î¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¾É¾õ¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿ô½µ´Ö¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡Øfootball.london¡Ù¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¶áÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¿¥«¥¤¤Ï²°³°¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Éüµ¢¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î¼«¹ñÁª¼ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¡ØÆüËÜ¤Î¥¬¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£¡Ù¤Î°ÛÌ¾¤òÆÀ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬...¥¿¥«¥¤¡¢¥ä¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤è¤êÀè¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¿¥«¥¤¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÍË¾³ô¤À¡£ºòÇ¯£¹·î¤ÎÃæ¹ñÀï¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿ÂÎ³Ê¤È¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿Èà¤Ï¡¢²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿Ëö¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÈó¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÁÀ¤¨¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·²óÉü·¹¸þ¤ÏÎÉ¹¥¤Î¤è¤¦¤À¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²ø²æ¤«¤é²óÉü¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØOSEN¡Ù¤Ï½øÎó¤ä²ÝÂê¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎCB¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥í¥á¥í¤È¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤¬¼çÎÏ¤À¡£¤½¤³¤Ë¥±¥Ó¥ó¡¦¥À¥ó¥½¡¢¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¥·¥ó¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨¤ò³Í¤ë±½¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤à£´Âç²ñ¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤¦¤¿¤á¡¢¥¿¥«¥¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤µ¤¸õ¤È¸À¸ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÆÃÍ¤ÎÂ®¤¤»î¹ç¥Æ¥ó¥Ý¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï´ÊÃ±¤Ê±Ñ¸ì¤ÏÏÃ¤»¤ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄÌÌõ¤ÈËÝÌõµ¡¤ò²ð¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°17°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ò£³¡Ý£°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò£²¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¹â°æ¤â¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£
