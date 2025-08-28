Snow Man¡¢´Ú¹ñ²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¿·¶Ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÙÈäÏª¤Ø¡ªÂ¾½Ð±é¼Ô¤ËIVE¡¢Stray Kids¡¢Kep1er¤Ê¤É
¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡ØM COUNTDOWN¡Ù¡¢²áµî¤Ë¤Ï»³P¤äKAT-TUN¤â½Ð±é
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏËÜÆü¡Ê8·î28Æü¡Ë¡¢Mnet¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØM COUNTDOWN¡ÙÂè903²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢Snow Man¤Î¤Û¤«IVE¡¢Stray Kids¡¢Kep1er¡¢TEEN TOP¡¢CMDM¡¢idntt¡¢AMPERS & ONE¡¢AtHeart¡¢AB6IX¡¢8TURN¡¢In A Minute¡¢CORTIS¡¢¥À¥Ø¡¢¥½¥ó¥ß¡¢Red Velvet¡¦¥¸¥ç¥¤¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ß¡¢¥¸¥å¥Ë¥¨¥ë¤Î18ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
Snow Man¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢8·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡×¤Ë¡Èº£¤É¤¡É¤Ê¥À¥ó¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥é¥Ã¥×¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Snow Man¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¹âÂ®BPM¤«¤é¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢Ìó3Ê¬´Ö¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ÎÍ×ÁÇ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¸ø³«¤«¤é2Æü¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô1000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¸½ºß¤Þ¤Ç1686Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤Ç¸«¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢IVE¤Ï4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¡¢AB6IX¤Ï10th EP¡ØUP SIDE DOWN¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSTUPID¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½éÈäÏª¡£Stray Kids¤Ï4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCEREMONY¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡£BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤Î¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CORTIS¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸µWonder Girls¤Î¥½¥ó¥ß¤Ï¿·¶Ê¡ØBLUE¡ª¡Ù¤òÈäÏª¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ÎTEEN TOP¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJust 15, Just TEENTOP¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCherry Pie¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Îµ¢´Ô¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØM COUNTDOWN¡ÙÂè903²ó¤ÏËÜÆü¡Ê8·î28Æü¡Ë18»þ¤è¤êÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£