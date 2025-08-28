¡Ø¤Í¤¨¡¢¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¡¡12´¬¡ÙÀÄ¾Âµ®»Ò¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë

¡¡4¥³¥ÞÌ¡²è¡Ø¤Í¤¨¡¢¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÂè12´¬¤¬¡¢2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÃÝ½ñË¼¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¡Ø¤Í¤¨¡¢¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤äÃæ³ØÀ¸¤Î·»¡¢¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤¹¤ëÇ­¡¦ËôµÈ¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁÇÄ¾¤ÊÈ¯ÁÛ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊªÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤­¤¿¡£Êª¸ì¤Ë¤Ï¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢ËôµÈ¤ÎÇ­Ãç´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ÈÄí¤ä³Ø¹»¡¢Æ°Êª¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¾ìÌÌ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè12´¬¤Ç¤Ï¡¢Á°¸þ¤­¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¡¢Èà½÷¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤ª¾îÍÍ¡¦¤Ò¤ß¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¸­¤¤Ç­¤ÎËôµÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼ýÏ¿¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆ°Êª¤Î»ëÅÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¥Õ¥§¥¢¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ë¤ÆËÜºî¤ò1ºý¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºî¼Ô¤ÎÀÄ¾Âµ®»Ò¤Ë¤è¤ëÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¤¢¤é¤¹¤¸¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤­¤Ê¾®³Ø£³Ç¯À¸¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¡¢¸­¤¯¤Æ¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ê¬¤«¤ë¥Í¥³¤ÎËôµÈ¡¢¤Ô¤è¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤­¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ª¾îÍÍ¡¦¤Ò¤ß¤³¤Á¤ã¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ËèÆüÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¾Ð¤¤¤È¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹!!

¢£¥Õ¥§¥¢¾ðÊó³«»ÏÆü¡§9·îÃæ½Ü¤è¤ê¿ï»þ¢¨»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¢¨»²²ÃÅ¹ÊÞÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«»Ï»þ´ü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¹ØÆþÆÃÅµ¡§ÀÄ¾Âµ®»ÒÀèÀ¸ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡¡Á´11¼ï¢¨¡Ø¤Í¤¨¡¢¤Ô¤è¤Á¤ã¤ó¡Ù³Æ´¬¤ò1ºý¤ªÇã¤¤¾å¤²Ëè¤Ë1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë