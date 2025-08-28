Æü°õ¡¢¿Íºà¡¦Åê»ñ¤ÇÏ¢·È¶¯²½¤Ø¡¡29Æü¤Ë¼óÇ¾²ñÃÌ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬29Æü¤ËË¬Æü¤·¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£º£¸å10Ç¯¤Î¶ñÂÎÅª¶¨ÎÏ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¡Ö¶¦Æ±¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òºöÄê¤·¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤äÅê»ñ³ÈÂç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢ÆüËÜ¤È´Ø·¸¤òÈ¯Å¸¤µ¤»·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥£»á¤ÎË¬Æü¤Ï2014Ç¯¤Î¼óÁê½¢Ç¤°ÊÍè8²óÌÜ¡£¥ß¥¹¥ê³°Ì³¼¡´±¤Ï26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²ñÃÌ¤Ï¡ÖËÇ°×¡¦Åê»ñ¡¢ËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¦Æ±¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ø¤ÎÌ±´ÖÅê»ñ¤òº£¸å¡¢10Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¡£