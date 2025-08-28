¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×3¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¡É¡Únews23¡Û
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÔÅÐ¹»¤ÎÆü¡¹¤ÏÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÍÛÀ¸¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¡£¡Ö¿·¤·¤¤Í§Ã£¥¼¥í¤Ç¤â¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¤¤ì¤Ð¡×¤æ¤Ê¤Ê¤ó¤µ¤ó¡£
3¿Í¤¬¹Í¤¨¡¢¼«¤éÁª¤ó¤À¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¡É¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÉÔ°Â¤Ç¾ï¤Ëµã¤¤½¤¦¡×Æüµ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»×¤¤
¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤¿¡×Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿³Ø¹»¤¬¤Ä¤é¤¤¾ì½ê¤Ë
ºÇ¾å¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦16¡Ë
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ÏÂÎ°é¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È³°¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÀ¸¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡¢³Ø¹»¤Ï¡£Á´¤¯ÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÁªÂò»è¤Ê¤¤¤«¤é¡×
ºÇ¾å¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¡¢³Ø¹»¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦16¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢68ÆüÃæ¡¢µÙ¤ó¤ÀÆü¤¬66Æü¡£1³Ø´ü¤â2³Ø´ü¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµÙ¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¡×
¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÊÙ¶¯¤·¡¢Éô³è¤Ç¤Ï¸©Âç²ñ2°Ì ¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»¤Ï¤Ä¤é¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦16¡Ë
¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¥²¡¼¥àÀ©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¥²¡¼¥à¼è¤é¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬³ä¤È¤¤Ä¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤ËÀäÂÐ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡¢ÀèÀ¸¤Ë¡£1Ç¯À¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ ¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡£ÊÙ¶¯¤âÎ¾Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÁé¤»¤Æ¡¢¡ÊÃæ³Ø1Ç¯¤Î¡Ë3³Ø´ü¤«¤éÆþ±¡¤·¤Æ¡×
13¥¥íÁé¤»¤¿¡£¿ÇÃÇ¤ÏÀÝ¿©¾ã³²¡£Âà±¡¸å¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤«¤é¡ÄÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø3Ç¯¤Î»þ¡¢¶µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤¿³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦16¡Ë
¡Ö¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ø¼ø¶È¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤áÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÄÌÃÎÉ½¡£²È¤ÇÊÙ¶¯¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÃÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¤³¤Î½Õ¡ÖÄÌ¿®À©¹â¹»¡×¤Ë¿Ê³Ø¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¤Ê¤É¤ÇÃ±°Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¤Ë¤âÆþ³Ø¤·¡¢Ãæ³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦16¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹â¹»¹Ô¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¤È¡¢¼«Ê¬¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤«¤éÁ´Á³Çº¤àÉ¬Í×¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ËÌµÍý¤·¤Æ¹Ô¤¯¤È¡¢¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÍ§Ã£¥¼¥í¡É¤Ç¤â¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¤¤¤ì¤ÐËèÆü³Ú¤·¤¤
¡½¡½¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡Ö¤æ¤Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªÂ¿Ê¬15¤µ¤¤¤Ç¤¹¡ª½÷¤Ç¤¹¡ª¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢M¡ªLK¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¤Ç¤¹¡ª¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¡¢¿Í¤´¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ê¤É¡×
¡½¡½¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤Î¼èºà¤ò´õË¾¤·¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?
¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¼¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ª¡ª¡ÊÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤À¤±¡Ë¡×
Ãæ³Ø¹»¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤È¤³¡×
¡Ö±¢¤Ç¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ò¤È¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡ÖÊª¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡½¡½²¿¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î?
¡Ö¤Ö¤¢¤Ä¤¤¤«¤ß¡¢¤È¡¢¤Õ¤»¤ó¡×
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Ãæ³Ø¤Î¿·¤·¤¤Í§Ã£¤Ï0¤Ç¤¹¡ú¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤Ï¤Û¤ÜµÙ¤Þ¤ºÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¥ê¤·¤ÆÍ§Ã£¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡È¿ä¤·¡É¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤Ï³Ú¤·¤¤¡£
¡½¡½º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡Ö¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢Á´¥¹¥Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×
¡ÖËèÆü¾Ã¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÀ¸¤¤¿¤¤¡×ÉÔÅÐ¹»¤Ï¡ÈÌµÂÌ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤
º´Æ£ÍÛÀ¸¤µ¤ó¡Ê18¡Ë
¡Ö°ìÈÖ¤Ï²ÈÄí´Ä¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥±¥ó¥«¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¡£Í§Ã£¤È¤«¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËèÆü»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
Ãæ1¤Î²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤«¤é¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡Ê18¡Ë
¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡£Ã¯¤«¤é¤âÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢Éô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»à¤Ë¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¾Ã¤¨¤¿¤¯¤Æ¡×
º£¤Ï¡¢Ìë´ÖÄê»þÀ©¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡£¡Ö¾Ã¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¤Î¤¿¤á¡¢º£¤ÏÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡Ê18¡Ë
¡Ö³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ë³Ø¹»¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»à¤Ë¤¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò»É¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤âÂçµã¤¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡×
ÉÔÅÐ¹»¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¡ÈÀ¸¤¤ëÍýÍ³¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤«¤é¡£
YouTube¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡£¤Ä¤é¤¤µ²±¤¬²Î»ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤Æ¡ÈÉð´ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡Ê18¡Ë
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×
8·î¡¢¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ëÁ´¹ñÂç²ñ¤ÎÍ½Áª¤Ë»²²Ã¡£»î¹ç¤ÏÆüÍË¤ÎÍ¼Êý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¼þ¤ê¤È°ã¤¦Â¸ºß¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦¤â¤¢¤ë¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±äÄ¹¤ÎËö¡¢ÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¤â¤¦¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º´Æ£¤µ¤ó¡Ê18¡Ë
¡ÖµÕ¤Ë¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥Ã¥×¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÈÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡É¡¡³Ø¹»¤È¤ÏÊÌ¤Îµï¾ì½ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¡Ä
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¡¦¸ÀÍÕ¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤µ¤ó:
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤â¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤âÁ´°÷°ã¤¦¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍýÍ³¤ä¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤âÁ´°÷°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì¸µÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï»ä¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÊì¤«¤é¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÊÌ¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â·ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤È¤Ï°ã¤¦µï¾ì½ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¡¢ÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ´ü¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¼èºà¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
news23 ³ÀÅÄÍ§Ìé¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼:
¡Ö³Ø¹»¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¾Íè¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¿Ê³Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬1ÈÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¿È¶á¤Ê¿Æ¤¬¡¢¤É¤¦ÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÄ´ºº¤ä¥±¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¤ò¹Ô¤¦¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤ÎµÜºêÃÒÇ·°å³Ø·²¶µ¼ø¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉÔÅÐ¹»ÂÐºö¤Ï¡Û
¡¦À¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë
¡¦Æü¾ï¤ò³Ø¹»À¸³è¤Ë¶á¤Å¤±¤ë
¡¦ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤µ¤»¤Ê¤¤¡£2ÆüÅÐ¹»¤·¤Æ1ÆüµÙ¤à¤Ê¤É
¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢ËèÆü¾Ð´é¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Í§Ã£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
news23 ³ÀÅÄ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼:
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¹â¹»¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤º¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ð¤«¤ê¤ÇÀ¸¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤ÊÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ï¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢³Ø¹»³°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¼ÂÀ¸³è¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò»è¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2³Ø´ü¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÀÅÄÍ§Ìé
³ÀÅÄÍ§Ìé
news23ディレクター
児童虐待や子どもの貧困について取材
虐待防止のシンボルカラー・オレンジを愛用
トラウデン直美さん
Forbes JAPAN「世界を変える30歳未満」受賞
趣味は乗馬・演劇・旅行
