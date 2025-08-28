ÁíÍýºÆÅÐÈÄ¡¢´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤¬¿µ½Å»ÑÀª¡¡¡Ö»ä¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÁíÍýºÆÅÐÈÄ¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢»¥ËÚ»ÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤éÁíÍýºÆÅÐÈÄ¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂà¿Ø¤«¤é1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡´ßÅÄÁ°ÁíÍý
¡ÖºÆÅÐÈÄ±¾¡¹¤ÎÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¡¢»ä¤ÏÂà¿Ø¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç»ä¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬Âà¿Ø¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÞ¤Ç¡ÊÁíºÛÁª¤Î¡Ë¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë²¿¤«¿½¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½°»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À¯¼£¤ÏÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÏ¢Î©¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤ä²ÝÂê¤´¤È¤ÎÉôÊ¬Ï¢¹ç¤Ê¤É¤Ç¡¢²¿¤È¤«À¯¼£¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
