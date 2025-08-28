¾¾ÃÝ¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÎÊÄ´Û¤òÈ¯É½¡¡2026Ç¯5·î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ·ÑÂ³¤Ø
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï28Æü¡¢·úÊª½ôÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Î¶½¹Ô¤ò2026Ç¯5·î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ²¼Å¹ÊÞ¤â´Þ¤á¤ÆÂçºå¾¾ÃÝºÂ¥Ó¥ë¤òÊÄ´Û¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÎÉñ´ì¸ø±é¡Ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¿ô¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ
¡¡Æ»ÆÜËÙ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¥Ó¥ë¤Ï¡¢1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë¤Ë³èÆ°¼Ì¿¿´Û¡Ê±Ç²è´Û¡Ë¤È¤·¤Æ³«¶È¡¢97Ç¯¡ÊÊ¿À®9Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï±é·à¤Î·à¾ì¤È¤·¤Æ¿·³«¾ì¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¶½¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÍÎ¼°·à¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥ª¡¦¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ÍÍ¼°¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÀµÌÌ¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Ç¡¢¶õ½±¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤«¤é´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤âÊÐ¤ËÄ¹Ç¯¤ËÏË¤ê¤´ìÝÕþ¤´°¦¸Ü²¼¤µ¤Ã¤¿³§¡¹ÍÍ¤Î¤´²¸¾ð¤Î»òÊª¤È¿´¤è¤ê¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÊÄ´Û¸å¤Î·úÊª¤Î·×²è¤Ï¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£Êý¿Ë¤¬·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢·à¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ï¶½¹Ô¤ò°ìÃ¶½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Ë¤ª¤±¤ë²ÎÉñ´ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·à¾ì¤ä¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¶½¹Ô¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦½Å¤Í¤Æ¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÎÉñ´ì¸ø±é¡Ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¿ô¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ
¡¡Æ»ÆÜËÙ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÂçºå¾¾ÃÝºÂ¥Ó¥ë¤Ï¡¢1923Ç¯¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë¤Ë³èÆ°¼Ì¿¿´Û¡Ê±Ç²è´Û¡Ë¤È¤·¤Æ³«¶È¡¢97Ç¯¡ÊÊ¿À®9Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï±é·à¤Î·à¾ì¤È¤·¤Æ¿·³«¾ì¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¶½¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÍÎ¼°·à¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥ª¡¦¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ÍÍ¼°¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊÀµÌÌ¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É¤Ç¡¢¶õ½±¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£²ÎÉñ´ì¤«¤é´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø±é¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢·à¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ï¶½¹Ô¤ò°ìÃ¶½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Ë¤ª¤±¤ë²ÎÉñ´ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ÆÍÍ¡¹¤Ê·à¾ì¤ä¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¶½¹Ô¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦½Å¤Í¤Æ¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£