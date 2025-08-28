Æ£¸¶µª¹á¡¢¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡ÙËüÇî²ó¤ÇÉ×ÉØÌ¡ºÍ¡Öµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡¡ÊÄËë¤Þ¤Ç46Æü¡Ö1²ó¤Ç¤âÂ¿¤¯Íè¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¡Ê54¡Ë¤¬28Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖLIFE 2050 ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÊLive Anywhere¡¿À±¤ÎÅç¤Î²Æº×¤ê¡Ë¡×¤ÎÂÎ¸³¼èºà²ñ¤Ë»²²Ã¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»Ä¤êÆü¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËüÇî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶µª¹á
¡¡ËüÇî¤Î¡ÖÆüËÜ´Û¡×Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆ£¸¶¤Ï¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ËËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¡¢É×¤Ç¤¢¤ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î°¦Ç·½õ¤È¶¦¤Ë½Ð±é¡£¡Ö½Ë¡ªËüÇî³«ºÅ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌÊÔ¤Ç¡¢Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤È¤·¤Æ¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó°ì²È¤ÈÀÜ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð±é²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´î¤Ó¤Î»ê¤ê¡£¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó°ì²È¤òÁ°¤ËÉ×ÉØÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê46Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤ÈÈ¯¸«¤Î¾ì¤ÇÀäÂÐ¤Ë¼¡À¤Âå¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤â»×¤¦¡£°ì²ó¤Ç¤âÂ¿¤¯Íè¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖLIFE 2050 ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï2050Ç¯¤Î³Ø¤Ó¤äÊë¤é¤·¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤¹Ë×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³Å¸¼¨¡£ÌÚÂ¤¹»¼Ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¡È¾®¤µ¤Ê¶µ¼¼¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£¹ç¸½¼Â¡ÊMR¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¶µ»Õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤Íè¤Î¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£ÂÎ¸³±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¡ÈÀèÀ¸Ìò¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢ËüÇîÆâEXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶µª¹á
¡¡ËüÇî¤Î¡ÖÆüËÜ´Û¡×Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÆ£¸¶¤Ï¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ËËÜ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ¡¢É×¤Ç¤¢¤ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î°¦Ç·½õ¤È¶¦¤Ë½Ð±é¡£¡Ö½Ë¡ªËüÇî³«ºÅ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌÊÔ¤Ç¡¢Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤È¤·¤Æ¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó°ì²È¤ÈÀÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê46Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤ÈÈ¯¸«¤Î¾ì¤ÇÀäÂÐ¤Ë¼¡À¤Âå¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¡¹¤¬¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¤Ò¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æü¤â»×¤¦¡£°ì²ó¤Ç¤âÂ¿¤¯Íè¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖLIFE 2050 ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï2050Ç¯¤Î³Ø¤Ó¤äÊë¤é¤·¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤¹Ë×Æþ·¿¤ÎÂÎ¸³Å¸¼¨¡£ÌÚÂ¤¹»¼Ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¡È¾®¤µ¤Ê¶µ¼¼¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£¹ç¸½¼Â¡ÊMR¡Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤ä¶µ»Õ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤Íè¤Î¶µ¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£ÂÎ¸³±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¡ÈÀèÀ¸Ìò¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢ËüÇîÆâEXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£