¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°±º¹¨µ¬¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ªÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾åÌî¼ùÎ¤¡¢¡ÈÀé½©ÀèÇÚ¡É»°±º¹¨µ¬¤ÎÎý½¬ÎÌ¤Ë¶Ã¤¡¡Ë«¤áÊý¤¬¡È¤Î¤À¤á¤¹¤®¤ë¡É¾ìÌÌ¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×3900ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¸Ø¤ëÆó¥ÎµÜÃÎ»Ò»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤¬¼Â¸½¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤Î¤À¤áÌò¡¦¾åÌî¼ùÎ¤¡¢¥·¥å¥È¥ì¡¼¥¼¥Þ¥óÌò¡¦ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Ìò¤ÇµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Àé½©¿¿°ìÌò¤Î»°±º¤¬Â³Åê¡£¤Û¤«¤Ë¡¢Âçºî¡¦ÏÃÂêºî¤ÎÃæ¿´¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìÉôÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡»°±º¤ÏËÜ¸ø±é¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ëÌÐÌÚÂçÊå»á¤Î»Ø´ø»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÂæÏÑ¸ø±é¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Î¥×¥í¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ç¤ÏÌ¾Ìç¡¦Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ç¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤È¤â¸À¤¨¤ë»î¤ß¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¾åÌî¤¬¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÄÌ¤··Î¸Å¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤Î¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È»°±º¤Î¾åÃ£¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡¢±ÇÁü¤È°ã¤Ã¤ÆÄÌ¤·¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£»°±º¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥È¥ô¥§¥ó¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤â¿¶¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢¡ÖÌÀÆü½é¤¢¤ï¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ø´ø¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃ¤ËÊì¿Æ¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¤¶¯¤¯¡Ø¤¢¤ó¤¿ËÜÅö¤Õ¤¶¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤è¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤¬¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¤Î·ãÎå¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤ËËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿Ê¬º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖYouTube¤ÎÍúÎò¤¬²»ÂçÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿»°±º¡£¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø¤ÎÉèÌÌ¤È¤«¤â¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢¿¶¤ê½Ð¤·¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÄ«¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾åÌî¤¬¡ÖÀé½©ÀèÇÚ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡ÖÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£È¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ø´øÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿»°±º¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¾¾ÅçÍ¦Ç·²ð¡¢Íß·¾ÀÂÀÏº¡¢¹â¶¶·ò²ð¡¢²Ú Í¥´õ¡¢À¶¿åÈþ°Í¼Ó¡¢Âçµ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢ÃÝÆâÕò¿Í¡¢¤Ê¤À¤®Éð¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ°æÂöËá¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
