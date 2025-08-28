NHK¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù28ºÐ¹ñÌ±Åª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤éÂ³¤¯¡ÈÂ¸ºß´¶¡É¡£²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï
¡¡º£¤ò¤È¤¤á¤¯Mrs.GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ï¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±éºî¤À¡£
¡¡ºî¶Ê²ÈÌò¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹¤Î±éµ»¤¬¡¢³Ú¤·¤²¤ËÍÙ¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯²Î¤¦¡£ËÜÍè¤Ï²Î¤¤¼ê¤Ç¤¢¤ëÂç¿¹¸µµ®¤¬¡¢²Î¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºî¶Ê²È¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¦¤Þ¤ì¤ëÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÃËÀÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢²Î¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºî¶Ê²È¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜºî¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Î±éµ»¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿±éµ»¤Ç½éÅÐ¾ì
¡¡º£ÅÄÈþºù¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸åÈ¾Éô¤ò¸«¤ë³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·Ý½Ñ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹¸µµ®¤ÎÅÐ¾ì¤À¤í¤¦¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î½éÅÐ¾ì¤Ï¡¢Âè19½µÂè91²ó¤ÎµÊÃãÅ¹¾ìÌÌ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬¡¢¸ø±é¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî¤òÃ´Åö¤¹¤ë·àÃÄºÂÄ¹¡¦Âçº¬¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æó¿Í¤¬¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆºÂ¤ëÀÊ¤Î±ü¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ËºÂ¤ë¸å¤í»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤À¡£
¡¡¿ó¤ÈÂçº¬¤Î²ñÏÃ¤ËÊ¹¤¼ª¤ò¤¿¤Æ¡¢·ã¤·¤¯¶¦´¶¡£Àª¤¤¤è¤¯¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Ëº¸¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤¤êÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤Ï¡¢Âç¿¹¼«¿È¡¢½éÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Öº£¤À¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ö¤ó¤Ö¤óÏÓ¤ò²ó¤·¤Æ¼«¤éÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¢¡±éµ»¤¬ÍÙ¤ê¡¢±éµ»¤¬²Î¤¦
¡¡¿ó¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤Ë³ä¤ê¹þ¤à½éÅÐ¾ì¾ìÌÌ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½Ð±é²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÂç¿¹¤Î±éµ»¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃÆ¤à¡£ÃÆ¤ó¤ÇÃÆ¤ó¤Ç¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±éµ»¤¬³Ú¤·¤²¤ËÍÙ¤ê¡¢±éµ»¤¬ÌÀ¤ë¤¯²Î¤¦¡£
¡¡Âè65²ó¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¶Ê¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÂ¿¹¬´¶¤Ç¤ß¤¿¤¹¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥ÉMrs.GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆ°ºî¤ä¶õµ¤´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿¹¤Î²»³ÚÅªºÍÇ½¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²Ú¤ä¤°¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âè92²ó¡¢¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¾ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ö¤ÎËå¡¦¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤ä¤ÎÈ¼ÁÕ¤Ç¥á¥¤¥³¤¬¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ò²Î¤¦¡£Âç¿¹¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤Î±éµ»¤¬²»³ÚÅª¤ËÃÆ¤ß¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡²Î¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Öºî¶Ê²È¡×¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë²»³ÚÅªºÍÇ½¤ò²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿¹¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ²èÌÌ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈà¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤â¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤È¤¤¤¦µ©Âå¤Îºî¶Ê²È¥¥ã¥é¤¬¥¹¥Ã¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾¶Ê¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤ä¿ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Ê¤É¤òºî¶Ê¤·¤¿¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³ÚÀìÌç¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÉ®¼Ô¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1995Ç¯¤Î¡Ö¥¥å¡¼¥Ô¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×CM¶Ê¤Ê¤É¤òºî¶Ê¤·¤¿ÀÄÅç¹»Ö¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¤â¡Ö¼êÖº¼£Ãî¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¿ó¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤¹¤ë¼êÄÍ¼£Ãî¸¶ºî¡Ø²Ð¤ÎÄ»¡Ù¤ò¥ª¥Ú¥é²½¤·¤¿¡£
¡¡´Ö¶á¤Ç±éÁÕ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºî¼Ô¼«¤é¤¬°¦¤ò¹þ¤á¤Æ²ò¼á¤¹¤ë¾ð´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºî¶Ê²È¤Î¿´¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£²Î¤¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºî¶Ê²È¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ²»³Ú°¦¤ò°é¤à¥¢¥«¥Ú¥é¾ìÌÌ
¡¡Âè20½µÂè99²ó¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ëºî¶Ê²È¤Î¿´¤¬¤·¤á¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£Ì¾Ä´»Ò¤Ç¤´µ¡·ù¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ï±ÊÏ»Êå¡Ë¤¬±é½Ð¡¢¤¿¤¯¤ä¤¬²»³Ú´ÆÆÄ¡¢¿ó¤¬ÉñÂæÈþ½Ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸ø±é¡£
¡¡¸ø±éËÜÈÖÁ°Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÏ»¸¶¤¬ÂçÉý¤Ê½¤Àµ»Ø¼¨¤ò¤À¤¹¡£µÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¥í¥Ó¡¼¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¤¿¤¯¤ä¤¬¿ó¤Ë¤³¤¦¸À¤¦¡£¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡¢¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼«¤é¤Î¶Ê¤Ç¹¬¤»¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¿Âç¿¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹þ¤á¤é¤ì¤ëÀâÆÀÎÏ¤¢¤ëÂæ»ì¤À¡£
¡¡µÙ·Æ¸å¤Ë¡¢µÞ¤´¤·¤é¤¨¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¶Ê¤ò¤¿¤¯¤ä¤¬ºî¶Ê¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¦¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¸ø±é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡£ÉñÂæ¾å¤ËÎ©¤Ä¤¿¤¯¤ä¤ò¥í¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¡¢1Ê¬30ÉÃ¤Û¤É¤ÎÄ¹²ó¤·¤ÇÂç¿¹¤Î¥¢¥«¥Ú¥é²Î¾§¤ò´Ý¤´¤È¼Ì¤¹¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æºî¶Ê²È¤ò±é¤¸¤ë¿´¹½¤¨¤¬²»³Ú°¦¤ò°é¤ß¡¢¸½¼Â¤Ë¥¹¥¿¡¼²Î¼ê¤Ç¤¢¤ëÂç¿¹¤¬²Î¤¦°µ´¬¤Î¾ìÌÌ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¿¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤
ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¿ô¼¹É®¡£ CM¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢ ¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¥é¥¤¥¿¡¼Â¾¡¢2025Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¤ÈÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡¡X¡§@1895cu
