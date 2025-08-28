¡Ú½ñÉ¾¡Û¥Ñ¡¼¥·¥ô¥¡¥ë¡¦¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥ÈÃø¡Ø¥¸¥§¥¤¥à¥º¡Ù¡¡µÔ¤²¤é¤ì¤·¼Ô¤ÎÂ¦¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¸Å¤ÎÉ¤ÆîÉô¡×
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¥¸¥§¥¤¥à¥º¡Ù¡¿¥Ñ¡¼¥·¥ô¥¡¥ë¡¦¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¡¦Ãø¡¡ÌÚ¸¶Á±É§¡¦Ìõ¡¿²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¿2750±ß
¡Ø¥È¥à¡¦¥½¡¼¥ä¡¼¤ÎËÁ¸±¡Ù¤Ï¡¢¥È¥à¤¬¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¤È¤È¤â¤Ë°ÅÞ¤Î¥¤¥ó¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¤Î±£¤·¶â¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¥Ã¥¯¤Ï¿®¿´¿¼¤¤¥À¥°¥é¥¹Ì¤Ë´¿Í¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¡£É÷ÍèË·¤Î¥Ï¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà½÷¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ïµç¶þ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¤ÎÉã¿Æ¤¬Ä®¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥¯¤Ï°ì·×¤ò½ä¤é¤»¤ÆÄ®¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¡¢Èµ¤ò½¦¤Ã¤Æ¹Âç¤Ê¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÀî¤ò¤¢¤Æ¤É¤Ê¤¯²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æ»Ãæ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ý¤Á¼ç¤Î¸µ¤òÆ¨¤²¤Æ¤¤¿´éÆëÀ÷¤ß¤Î¹õ¿ÍÅÛÎì¤È¤Îî°íð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥ó¤ÎËÁ¸±¡Ù¤Ï¡Ø¥È¥à¡Á¡Ù¤Î¸åÆüëý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ï¥Ã¥¯¤¬Æ¨Ë´ÅÛÎì¤Î¥¸¥à¤ò¤¿¤¹¤±¡¢´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥¸¥à¤¬¼«Í³¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿ÄË²÷¤ÊËÁ¸±ëý¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢»ä¤ÏËÜ½ñ¡Ø¥¸¥§¥¤¥à¥º¡Ù¤ò¡Ø¥Ï¥Ã¥¯¡Á¡Ù¤Î¸åÆüëý¤À¤ÈÁá¹çÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿ÈÊ¬¾å¤Ï¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÛÎì¤Î¥¸¥à¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼õÆñ¤ÎÊª¸ì¤«¤Ê¤Ë¤«¤À¤í¤¦¤È¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¾Ê¬¤À¤±Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥¯¤È¤ÎÎ¹¤ò¥¸¥à¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸åÆüëý¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·ÆÉ¼Ô¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢ÅÛÎì¤¿¤Á¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹õ¿Í¤¿¤Á¤¬Çò¿Í¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ëºî¤êÊª¤Î´é¡£¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿¼¤¤ÃÎÀ¤ò¶ñ¤¨¡¢¾ð´¶Ë¤«¤ÊÈà¤é¤ÎËÜÅö¤Î´é¤À¡£
¡¡Æâ¾ÊÅª¤Ê¥¸¥à¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÛÎì¤È¤·¤Æ¤Î²¾ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËË¾¤à¤â¤Î¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤¬ËÜ½ñ¤ÎÆÉ¤ß½ê¤À¡£¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¦¥§¥¤¥ó¤ÏÅÛÎìÀ©¤È¤¤¤¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Î¤Ê¤«¤ÇÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾¯Ç¯¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ë¸Å¤ÎÉ¤ÆîÉô¤òÉÁ¤¤¤¿¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤½¤ì¤ÏÇò¿Í¤Î¸¸ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¤ÎÌÜÅª¤Ï¹õ¿Í¤¿¤Á¤Î¼õÆñ¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£µÔ¤²¤é¤ì¤·¼Ô¤ÎÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥¦¥§¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¤·¤¿À¤³¦¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î29Æü¡¦9·î5Æü¹æ