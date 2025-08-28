¥Õ¥¸ÌäÂê¡¡Â»³²³Û¤ÏÌó453²¯±ß¡¡¹Á¸µ¼ÒÄ¹¡¢ÂçÂ¿¸µÀìÌ³¤ËÂ»³²Çå½þÀÁµá¡ÖÏ¢ÂÓ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï28Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¹Á¹À°ì»á¤È¡¢¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ÎÂçÂ¿Î¼»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢50²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶É¤Ï8·î28ÆüÉÕ¤ÇÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡Ö2023Ç¯6 ·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤ÎÂÐ±þÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÍø³²´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë³°Éô¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èÄùÌò¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡ÅªÊ¬ÀÏ¶ÈÌ³¤ò°ÑÇ¤¤·¡¢Ä´ºº¡¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÈÌ¡¢Åö³ºÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢¤ª¤è¤ÓÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÁÊ¾Ù¡×¡Ë¤òÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¶É¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç453²¯3503Ëü6707±ß¤ÎÂ»³²¤òÈï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÈï¹ð¤é¤ËÏ¢ÂÓ¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËÜ»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¹¹ð¼ç¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤ª¼è°úÀè¤Î³§ÍÍ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿Í¸¢¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òºÇ½ÅÍ×¤È¤¹¤ë´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë·¸¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ¼èÄùÌò¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜÁÊ¾Ù¤ò´Þ¤á¤¿°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø¶¦À¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë´ë¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ãå¼Â¤Ë²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£