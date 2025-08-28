¡Ô1¼þ²ó¤Ã¤Æ¥Ö¡¼¥à¡©¡Õ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬ºßµþ¶É¤ÎÆÃÈÖ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡¡¡ÖÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤È¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡×¤Ê¤É´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡ÖÊ¹¤Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÅìµþ¤Ç¤Ï¡È¿·Á¯¡É¤Ê°õ¾Ý¤Ë
¡¡8·î22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂçºå2ÂçÌ¾Êª¡ªNGÌµ¤· ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¼«ÂðÆÍ·â&¥Ò¥í¥ß½éUSJÀä¶«SP¡×¤È¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿2»þ´ÖÆÃÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¡Ö¡Ê¾å¾Â¤ÈUSJ¡Ë¤É¤Ã¤Á¤«£±¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È°ú¤µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ò¥í¥ß¡£¾å¾Â¤È¤Î¶¦±é¤Ï2023Ç¯8·î¡¢¡Ø¥¦¥Á¤Î¥¬¥ä¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÈÖÁÈ½ªÎ»¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ö1²ó¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¾å¾Â¤ÎÌ¾¸À¤ò¥¯¥¤¥º¤È¤·¤Æ½ÐÂê¤·¡¢Æü¥Æ¥ìÆâ¤ËÌ²¤ëµ®½Å±ÇÁü¤«¤é·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26Ç¯Á°¡Ø½µ´©¤¨¤ß¤£SHOW¡Ù¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È»°ÅÄÂ¼Ë®É§¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ø¸þ¤«¤¦Á´¿È¹õ¤¤Éþ¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Ê¤É¤â
¸½ºß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï2ËÜ¤Î¤ß
¡Ö¾å¾Â¤µ¤ó¤¬ºßµþ¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç½ÅÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÏÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÉÀ¾¤Î½÷Äë¡È¡É´ØÀ¾¤Î»ëÄ°Î¨½÷²¦¡È¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Á´¤Æ¤Îºßºå¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¡¢Ï²²Ö¤ÎÆÇÀå¼çÉØÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾å¾Â¤À¤¬¡¢¡Øº£Ìë¤Ï¤¨¤ß¤£¡ÁGO!!¡Ù¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬2008Ç¯3·î¤Ë½ªÎ»¡¢¡Ø²÷·æ¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬2020Ç¯7·î24Æü¤Ç½ªÎ»¡¢¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬2022Ç¯4·î1Æü¤Ç½ªÎ»¤È¼¡¡¹¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¸½ºß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¥é¥¸¥ª¤¬¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥é¥¸¥ª¡Ë¤Î2ËÜ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ø¡Á¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î°ì·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÅÁ¤¨Êý¤Ê¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÌµÎé¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤Ï´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤âº¨¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÎéµ·¡É¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤Êý¤Ç¡¢°§»¢¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤ò´ØÀ¾¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ²¼¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅìµþ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤³¤È¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤â¼ÂÌ¾¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Êºßºå¶É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
ºßµþ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¶¦¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤À¡£¾å¾ÂÛ©¤¯¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÏÌµ»ë¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤¬½Ð¾ì²Î¼ê¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¡ÈÌÌÀÜ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¾å¾Â¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÊª²Î¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡Ø¥¶¡¦¶¦ÄÌÅÀ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥ß¤ä¥Û¥é¥óÀé½©¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤é¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¡¢²û¤«¤·¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾·¤Æþ¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤ÎÉðÃÒ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¾å¾Â¤Î¿³ºº¤òÂçÈãÈ½¤·¤¿ÍâÆü¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¼«Âð¤ÎÌçÈâÁ°¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿ÏÃ¤â¶´¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËè½µ¡¢Åìµþ¤«¤éÂçÊª¥²¥¹¥È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤â¾Ð¤ß¤ò¡ª¡Ù¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢2005Ç¯3·î½ªÎ»¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤ï¤»¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Âç½÷Í¥¤Ï¾å¾Â¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÇÅ·°æ¤ò¸«²ó¤¹¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡ºßµþ¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¾åÀîÎ´Ìé¤Ë¡Ö4²ó¤â²ñ¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Âçºå¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤â²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼óÅÔ¤Ï¤Á¤ã¤¦¤Ê¡¼¡×¤Èºßµþ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡É¤Ë¤ÏËþÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ºßºå¶É¤¬¾å¾Â¤µ¤ó¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£4·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä12·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¯¥í¡¼¥¯¤ä³Ú²°¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤«¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¾å¾Â¤µ¤ó¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÀèÆü¤Î¡Ø¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡Ù¤Ç¡¢¾å¾Â¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÁ´À¹´ü¤Ë¡¢¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤¿¼ó¤ò¿¶¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¿Í·Á¤¬40ÂÎ¤°¤é¤¤Â£¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤´µ¡·ù¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Øº£Æü¤Ï¡ÈÉ±¡É¤Î¸æµ¡·ù¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿Ì¤¨¾å¤¬¤ëÆü¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ÈÆÍÁ³Ãç°ã¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ï¾ï¤Ë¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Êºßºå¶É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡ÈÊ¹¤Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÆÃ¤Ë½÷À¿Íµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¾å¾Â¡£
¡Ö¡ÈÉ×¸»ÉÂ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤ÀÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤òÂà¼Ò¤·¤ÆËèÆü²È¤Ç¥¦¥¯¥ì¥ì¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸æ¼ç¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¤ä¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡¢¤ª¸È¤µ¤ó¤È¤Î¥Ó¥ß¥ç¡¼¤Ê´Ø·¸¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¼çÉØ¤Ë¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡È¥Ô¡¼²»¡É¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÌ¾¤Ç·ÝÇ½¿Í¤Î°¸ý¤âÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø³«ÊüÁ÷¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¼çÉØ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤âÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢SNS¤¬Î®¹Ô¤ê»Ï¤á¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤Ç¾å¾Â¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤âÏ³¤ì¤Ê¤¯WEB¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¾å¤¬¤ê¤À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢´§ÈÖÁÈ¤¬½ù¡¹¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊºßºåÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¾å¾Â¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿·Á¯¤ËÌÌÇò¤¬¤ê¡¢ÆÃÈÖ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºßµþ¥Æ¥ì¥Ó¶É¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ø¾å¾Â&¹á¼è¤Î¤º¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤À¡£ºòÇ¯12·î¡¢¡ØÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿Æó¿Í¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¡¹¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¶¡¦´ØÀ¾¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾å¾Â¤µ¤ó¤È¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ï¤¤¤Þ¤âÉÔÃç¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¡¢ÍÄ¾¯´ü¡¢¡È¤Á¤Ó¤Ã¤³²Î¼ê¡É¤È¤·¤Æ¾å¾Â¤µ¤ó¤ÈÅ·Æ¸¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ØÀ¾¿Í¤Ï¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡È¼ª¤Ë¥¿¥³¡É¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÐÊý¤¬¡ÈÂç¥Õ¥¡¥ó¡É¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¾å¾Â¤µ¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡¢¡È¤¤¤Ä¾Ð¤ß¡É¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤Æ¡¢ÀõµÖ¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¤¤¤é¤·¤¿Æü¤ÎÁ°Æü¤ËÂçºå¤ÇÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥²¥¹¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤â²¿°ì¤ÄÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÂç½÷Í¥¡È¤Ë¾å¾Â¤µ¤ó¤¬´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤â²æ¡¹¤ÏÊ¹¤Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ê¹¤Ë°¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢É×¤È¤ÎÊÌµïÏÃ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë»ê¤ë¡¢³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¾å¾Â¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÈÎéµ·¡É¤È¡É¿ÍÊÁ¡È¤À¤±¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÈÖÁÈÃæ¡¢Åö³º¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÏÃ¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¾å¾Â¤ò¡¢¡Ø¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥ß¤ä¥Û¥é¥ó¤Ï¿·Á¯¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£ÈÖÁÈÃæ¡¢¾å¾Â¤Ï¡¢ÆÇÀå¤È·ö²Þ¤ÃÁá¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿²£»³¤ä¤¹¤·¤µ¤ó¤È¡¢¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤Ò¤ó¡×¤ÈÎáÏÂ¤Î·ÝÇ½³¦¤ä¥Æ¥ì¥Ó³¦¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºßµþ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Î¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¤Ö¤ê¤ä¼ê±þ¤¨¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡È1¼þ²ó¤Ã¤Æ¡Éºßµþ¶É¤Ç¤Ï¡È¾å¾Â¾Â·ÃÈþ»Ò¥Ö¡¼¥à¡É¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£