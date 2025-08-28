¥¹¥º¥¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼!?¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÁ°¸å2¿Í¾è¤ê¡×¡È¤¦¤¹¤¦¤¹¡É¥â¥Ç¥ë¤Ë¡Ö¥¹¥º¥¤é¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¡×¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥¯¥ë¥Þ¤È¥Ð¥¤¥¯º®¤¼¤Á¤ã¤Ã¤¿¾®·¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ª ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥ß¥µ¥Î¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
»ÍÎØ¤ÈÆóÎØ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥º¥¤é¤·¤¤1Âæ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤È¤Ï
¡¡¥¹¥º¥¤¬2021Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥ß¥µ¥Î¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ß¥µ¥Î¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¹¥º¥¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥µ¥Î¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬»ý¤Ä¡Ö»ÍÎØ¼Ö¡×¤È¡ÖÆóÎØ¼Ö¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Îº²¤ò°ì¤Ä¤Î·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÌî¿´Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø¹»¡ÖIED¥È¥ê¥Î¡×¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¾®·¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ö¥Ð¥ë¥±¥Ã¥¿¡Ê¾®½®¡Ë¡×¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Î®Îï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥¹¥º¥¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖS¡×»ú·Á¾õ¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾è°÷¤Ï²£¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¿¥ó¥Ç¥à2¥·¡¼¥¿¡¼¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡×¤òºÎÍÑ¡£½¾Íè¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÇÑ¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÁà½ÄÛå¡Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÁà½Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Å°Äì¤·¤¿ºî¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥µ¥Î¤Ï´°Á´¤ÊEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤ÎÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ä´¶À¤ËÁÊ¤¨¤ëÂÎ¸³¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¼ç´ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥·¡¼¥È¤Ï¼ÖÎ¾Ãæ±û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸Â¦¤Ë¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦Â¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢EV¤Î¿´Â¡Éô¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤È¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥º¥¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ÍÎØ¤ÈÆóÎØ¤ÎÍ»¹ç¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2001Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡Ö¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡ÖGSX-R¡¿4¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥µ¥Î¤Ï¤½¤Î»×ÁÛ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¥ß¥µ¥Î¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡É¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥º¥¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼ÂºÝ¤Î»ÔÈÎ¼Ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ê¡×¡Öº¤Æñ¤Ï¾µÃÎ¤Ç¤¤¤¦¤±¤ÉÈÎÇä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢»ÔÈÎ²½¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÍÎØ¤ÈÆóÎØ¤ò°·¤¦µ©Í¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀèÆ±ÍÍ¤Ë¡È¥¹¥º¥¤é¤·¤¤¡É¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2025Ç¯½©¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤â¡¢²æ¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£