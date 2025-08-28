¸¤¤Î»¶Êâ¤Ç¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¢ªÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¾×·â¤Î»Ñ¡ÖÌ¤³ÎÇ§À¸Êª¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö20»þÁ°¤Ç¤â¤Þ¤ÀÏ©ÌÌ²¹ÅÙ¤¬30ÅÙ°Ê¾å¡Ê¤³¤³¤ÏÅÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤ÀÄã¤á¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯°ì¿Í¤½¤ó¤Ê¿ô»ú¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ËÉâ¤«¤ó¤À¸¤¤Î»Ñ¤¬±§Ãè¿Í¡ª¡©
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ê@Kainushi__¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï1É¤¤Î°¦¸¤¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ì¤¯¤ó¡×¡ÊÀ¸¸å5¥«·î¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ì¤¯¤ó¤ÈÌë»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¯Æü¡¹¡¢»¶ÊâÁ°¤ËÏ©ÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤òÂ¬¤ë¤Î¤Ï¸¤¤Î»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¤Î¤³¤È¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÀÖ³°Àþ¤ÇÇ®¤ò¸«¤¨¤ë²½¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÏ©ÌÌ²¹ÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£²èÁü¤Ï¡¢Ìë8»þ¤È¤¤¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÆü¤¬Êë¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬¤Þ¤À¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼Â¦¤ÎÏ©ÌÌ¤ÏÀÖ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢²«¿§¤Ç¹â²¹¤òÉ½¤·¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÎÐ¤äÀÄ¤ÇÄã²¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤¤¤Ì¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡¼¡¼¡£ÌÜ¤ä¼ª¡¢¸ý¤Þ¤ï¤ê¤¬ÀÖ¤¯¡¢´é¤ÎÃæ¿´¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²«¿§¤«¤éÎÐ¡¢ÀÄ¤È¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Åö¤Î¤¤¤Ì¤¯¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢5Ëü·ïÄ¶¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤ò½¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Î»¶Êâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÌ¤³ÎÇ§À¸Êª¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¼¡¼»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥È¤Î²èÁü¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Þ¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥«¥á¥é¡ØFLIR¡Ù¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤È¤¤¤Ì¤¯¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏËÌÆüËÜ¤Î¤µ¤é¤ËËÌ¤ÎÃÏÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇºÇ¹âµ¤²¹40ÅÙ¶á¤¯¤ÎÍ½Êó¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï²Æ¤ÎÆüÃæ¤Ë¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÇ®Ãæ¾É¤äÂ¤Î²Ð½ý¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À®Ä¹´ü¤ÎÂç·¿¸¤¤Ç¤¢¤ë¤¤¤Ì¤¯¤ó¤Î±¿Æ°ÎÌ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µ¤²¹¤äÏ©ÌÌ²¹ÅÙ¤È¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÌë7»þ¤ò²á¤®¤Æ¤ä¤Ã¤Èµ¤²¹¤¬25ÅÙ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç»¶Êâ¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ´¶Åª¤Ë¤ÏÎÃ¤·¤¯¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ËÃÏÌÌ¤¬²Ð½ý¤¹¤ë¤Û¤ÉÇ®¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢FLIR¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼¤³¤Î²èÁü¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡ÖFLIR¤Î²¹ÅÙÉ½¼¨¤òÃÏÌÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¤Î²èÁüÄÌ¤ê¤Î¤¤¤Ì¤¯¤ó¤Î´é¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¼¡¼»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¡¼¤³¤Î¤È¤¤ÏÅÚ¤Î¾å¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÚ¤ÎÃÏÌÌ¤Ç30ÅÙ¡¢ÊÞÁõÏ©¤Ï30ÅÙÂæ¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚ¤âÊÞÁõÏ©¤â¤¢¤ëÍ·ÊâÆ»¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯»¶Êâ¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï©ÌÌ²¹ÅÙ¤¬¸¤¤ÎÂÎ²¹¡Ê37¡Á39ÅÙ¡Ë¤è¤êÄã¤±¤ì¤Ð²Ð½ý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤²¹¤äÆüº¹¤·¤ò¸«¤ÆÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¸Â¤ê¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Êâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¤¤¤Ì¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»Ò¸¤¤é¤·¤¯Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¤È¤Æ¤â¸¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£³ú¤à¡¢Êª¤ò²õ¤¹¡¢½¦¤¤¿©¤¤¤ò¤¹¤ëÅù¡¹¡¢»Ò¸¤¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Êº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤·¤Ä¤±¤ë¤È¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¸¤¤âÆ±¤¸½©ÅÄ¸¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤ª·Þ¤¨Åö½é¤«¤éº¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤ÎÉ¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ä¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¸¤¼ï¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤À¤Ê¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ì¤¯¤ó¤Ï»¶Êâ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¶¶¤ä¥°¥ì¡¼¥Á¥ó¥°¡¢Àî¤òÅÏ¤ëÈô¤ÓÀÐ¤Ë¤â²²¤µ¤º¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤¤¤Ì¤¯¤ó¤Î¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼²èÁü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²Æ¾ì¤Î¸¤¤Î»¶Êâ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡Ö¤à¤ê¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¾Ð´é¤Ê¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×
¡Ö¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¥Ì¡×
¡ÖÌ¤³ÎÇ§À¸Êª¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÖÉ¡¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡×
¡ÖÌÜ¤Î¼þ¤ê¤âÇ®¤¤¤ó¤À¡ª¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊüÇ®¤·¤Æ¤ë¤Î¤Í¡ª¡×
¡Ö¸¤¤¬¤É¤³¤«¤éÊüÇ®¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×
¡Ö¤ª¼ªÃÈ¤«¤¤¤ó¤À¸¤¤Á¤ã¤ó¡¢¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤¬´ÓÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä³¨ÌÌ¤¬¤Ä¤è¤¯¤Æ¡Ä¡Ê¥Ï¥ê¥Ü¡¼¤Î¥°¥ß¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¡Ë¡×
¡ÖÌÜ¡¢¸ý¡¢¼ª¤Ê¤É¤ÎÌÓ¤Î¾¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÊüÇ®¤·¤Æ¤Æ¡¢É¡Àè¤Ï¼¾¤Ã¤ÆÎä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë