¥É¥é¥Þ¡ÖÎÌ»º·¿¥ë¥« -¥×¥é¥âÉô°÷¤ÎÀÄ¤µÕ½±-¡×¤è¤ê¡ÖHG 1/144 ÎÌ»º·¿¥ë¥«ÀìÍÑ¥¶¥¯¡×8·î28ÆüÍ½Ìó³«»Ï
¡ÚHG 1/144 ÎÌ»º·¿¥ë¥«ÀìÍÑ¥¶¥¯¡Û 8·î28Æü Í½Ìó¼õÉÕ³«»Ï 2026Ç¯3·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§2,970±ß
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖHG 1/144 ÎÌ»º·¿¥ë¥«ÀìÍÑ¥¶¥¯¡×¤ò2026Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2,970±ß¡£8·î28Æü¤«¤éÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎÌ»º·¿¥ë¥« -¥×¥é¥âÉô°÷¤ÎÀÄ¤µÕ½±-¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¥¶¥¯¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£ÀìÍÑ¤Î¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
(C)¡ÖÎÌ»º·¿¥ë¥«¡×À©ºî°Ñ°÷²ñ