¡ÖºòÌë¡¢¤Ðー¤Á¤ã¤¬¡Ä¡×Èá¤·¤ß¤Ç¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤¿Æü¡Ã¤ï¤¿¤·¤Î3¿Í¤ÎÊì¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Æþ±¡Èñ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Âð²ð¸î¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¡£ÁÄÉã¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤êー¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤³¤í.¤µ¤ó¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤È¶¦¤Ë¸©³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢½ÇÊì¤«¤é¡ÖÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æþ±¡Èñ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Âð²ð¸î¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¡£ÁÄÉã¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÁÄÉã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤êー¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤À¤³¤í.¤µ¤ó¤ÏÈà»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©³°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©³°¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤Ðー¤Á¤ã¤¬ºòÆü¤ÎÌë¡¢Â©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦½ÇÊì¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«¤Ï¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤À¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤³¤í.¤µ¤ó¡£
ÍâÆü¤¹¤°¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁò¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ÀÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤À¤³¤í.¤µ¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ëÂçÀÚ¤µ
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È°é¤Æ¤Î¿Æ¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¹¬¤»¤Ë°é¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤Îºî¼Ô¡¦¤³¤À¤³¤í.¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢À¸¤ß¤Î¿Æ¡¢·ÑÊì¡¢¤½¤·¤Æ°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÁÄÊì¤Î3¿Í¤Î¡È¤ªÊì¤µ¤ó¡É¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤·¤ÆÊ¿¤¿¤ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÁÄÊì¤ÎÂ¸ºß¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤³¤í.¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÄÊì¤Ï¾ï¤ËÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â¿´´¶¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁÄÊì¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ºß¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¾ð¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æü¡¹¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢°¦¾ð¤Î¤«¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿°¦¾ð¤ò¡¢¼¡¤Ï¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ochibis
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë