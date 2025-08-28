Æü»º¡Ö¿·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯É½¡ª ¡ÈÁ´Ä¹4m°Ê²¼¡É¥Ü¥Ç¥£ºÎÍÑ¤Ç¡ÖÌó140Ëü±ß¡×¡ª ¿¿¤Ã¹õ¤¹¤®¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È KURO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×°õ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
¹õ¤¹¤®¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡ª
¡¡Æü»º¤Î¥¤¥ó¥ÉË¡¿Í¤Ï2025Ç¯8·î6Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¿·¤¿¤Ê»ÅÍÍ¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È KURO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸½ÃÏ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤Ï2020Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡£ÅÔ¿´¥æ¡¼¥¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤ÈÇ³ÈñÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿·¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3994mm¡ßÁ´Éý1758mm¡ßÁ´¹â1572mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2500mm¡£ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊÁ´Ä¹4290mm¡ßÁ´Éý1760mm¡ßÁ´¹â1605mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2620mm¡Ë¤è¤êÁ´Ä¹¤¬Ã»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ï¸«Îô¤ê¤»¤º¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖKURO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤êÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¹õ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤¹¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹õ¤º¤¯¤á¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼»Å¾å¤²¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¥í¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ê¥Ð¥ó¥Ñ¡¼Î¾ÏÆ¤Î¥é¥¤¥È¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¥È¥ê¥à¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥ê¥à¤ËÊÑ¹¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡¢Android Auto¡¿Apple CarPlayÂÐ±þ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÉ¸½àÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¥æ¡¼¥¹¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï83Ëü¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó140Ëü±ß¡Ë¡£°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Þ¥°¥Ê¥¤¥È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤ÏÀè¿ÊÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼SUV¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£