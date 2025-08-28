ÉÙ»³¡Ö¤ª¤ï¤éÉ÷¤ÎËß¡×¡¢ÉÛ¿Í·Á¤Ë¡¡ÍÎºÛ·Ð¸³À¸¤«¤·¡¢87ºÐ½÷ÀÀ½ºî
¡¡½©¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÉÙ»³»ÔÈ¬ÈøÄ®¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¤ª¤ï¤éÉ÷¤ÎËß¡×¤ÎÍÙ¤ê¼ê¤é¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿ÉÛÀ½¤Î¿Í·Á¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¤½¤¦¤±ÅçÌ÷»Ò¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¤¬ÍÎºÛÅ¹¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÊÔ¤ß¤¬¤µ¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤ê¡¢Ë¡Èï¤äÍá°á¤òÃå¤¿ÃË½÷¤¬»°Ì£Àþ¤ä¸ÕµÝ¤Î²»¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤êÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤òÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤±Åç¤µ¤ó¤¬¿Í·Á¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó10Ç¯Á°¡£ÏÂ»æ¤ä¾Æ¤Êª¤ÇÍÙ¤ê¼ê¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¿Í·Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÛÀ½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÎºÛÅ¹¤Ç¡¢ÃåÊª¤òÍÎÉþ¤äË¹»Ò¤Ê¤É¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤ÈÀ½ºî¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í·Á¤Î´é¤äÊÔ¤ß¤¬¤µ¡¢ÃåÊª¡¢»°Ì£Àþ¤ä¸ÕµÝ¤ò¤Á¤ê¤á¤ó¤ä»å¤Çºî¤ë¡£ÅÚÂæ¤Î»æÇ´ÅÚ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤é¤òÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡£¡Ö¹©Äø¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ºî¶È¤âºÙ¤«¤¤¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¡×¤È¤½¤¦¤±Åç¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢º×¤ê¤Î´ü´Ö¤Î9·î1¡Á3Æü¤Î´Ö¤ÇÌó400ÂÎ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë´°Çä¤¹¤ë¡£1ÂÎ1800±ß¤Ç¡¢È¬ÈøÄ®¤Î¤½¤¦¤±Åç¤µ¤ó¤Î¼«ÂðÁ°¤Ç¤Î¤ß¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤±Åç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Í·Á¤ò¸«¤Æ¡¢¾ð·Ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£