¸¼´Ø¡¦¥Ù¥é¥ó¥À¡¦Àö¼Ö¤Ë¡ý¿åÆ»¤¤¤é¤º¡ª¤É¤³¤Ç¤âÀö¤¨¤ë¡Ú¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¡Û¤ÎºÇ¿·¥³¡¼¥É¥ì¥¹Àö¾ôµ¡¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¡ªAmazon¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»¤¤¤é¤º¡ª¤É¤³¤Ç¤âÀö¤¨¤ë¡Ú¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¡Û¤ÎºÇ¿·¥³¡¼¥É¥ì¥¹Àö¾ôµ¡¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¡ªAmazon¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤Ç¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥¢¥ì¤â¥³¥ì¤â¤Þ¤È¤áÇã¤¤¢ö
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤¬8/29(¶â)9:00¡Á9/4(·î)23:59¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ªÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹¼°¡£ËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¡£ÉÕÂ°¤Î¼«µÛÍÑ¥Û¡¼¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿å¸»¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤É¤³¤Ç¤â¹â°µÀö¾ô¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¼«µÛÍÑ¥Û¡¼¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¢¥À¥×¥¿¡¼ÉÕÂ°¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤ó¤ÇÀö¾ô²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢USB¤Ç¤É¤³¤Ç¤â½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤ÎÀ¶ÁÝ¡¢¿å¤·¤Ö¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¤ÎÏ¤Ç¤«¤ÄÁÇÁá¤¯¡¢¤Ê¤É¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÀö¼Ö¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¡¢ÌÖ¸Í¤Ê¤ÉÉáÃÊ±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤êÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·Àö¾ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¶õ´Ö¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¿å¥Ï¥Í¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸¼´Ø¼þ¤ê¤ä¼¼³°µ¡¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤â¡¢¤³¤¹¤é¤ºÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¶õ´Ö¤ò¡£
¿åÆ»¤¤¤é¤º¡ª¤É¤³¤Ç¤âÀö¤¨¤ë¡Ú¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¡Û¤ÎºÇ¿·¥³¡¼¥É¥ì¥¹Àö¾ôµ¡¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤ë¡ªAmazon¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤Ç¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥¢¥ì¤â¥³¥ì¤â¤Þ¤È¤áÇã¤¤¢ö
Amazon¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¡×¤¬8/29(¶â)9:00¡Á9/4(·î)23:59¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ªÉáÃÊ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ê¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¸«Æ¨¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥³¡¼¥É¥ì¥¹¼°¡£ËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¡£ÉÕÂ°¤Î¼«µÛÍÑ¥Û¡¼¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿å¸»¤âµ¤¤Ë¤»¤º¤É¤³¤Ç¤â¹â°µÀö¾ô¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¼«µÛÍÑ¥Û¡¼¥¹¡¦¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¢¥À¥×¥¿¡¼ÉÕÂ°¤Ç¤É¤³¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤ó¤ÇÀö¾ô²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢USB¤Ç¤É¤³¤Ç¤â½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
ÊÌÇä¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤ÎÀ¶ÁÝ¡¢¿å¤·¤Ö¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¤ÎÏ¤Ç¤«¤ÄÁÇÁá¤¯¡¢¤Ê¤É¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÀ¶ÁÝ¤¬²ÄÇ½¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÀö¼Ö¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¡¢ÌÖ¸Í¤Ê¤ÉÉáÃÊ±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤êÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·Àö¾ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê¶õ´Ö¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¿å¥Ï¥Í¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸¼´Ø¼þ¤ê¤ä¼¼³°µ¡¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¤â¡¢¤³¤¹¤é¤ºÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¶õ´Ö¤ò¡£