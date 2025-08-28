½÷°å¤¬¼õ¤±¤¿¾×·â¡£°ä´þ»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤·¤¿¡¿Ë¾¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ê2¡Ë
±«¤ÎÌë¤Ëµ¯¤¤¿°ä´þ»ö·ï¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¡Ä¡¿Ë¾¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ê1¡Ë
¼ª¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·À¸»ù°ä´þ»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¿Æ¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®¡¢¾®»ù²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Þ¤É¤«¡£¤¢¤ëÆüÈà½÷¤ÏÉÂ±¡Æâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶á½ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊì¿Æ¤¬Ëä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿·À¸»ù°ä´þ»ö·ï¤ÎÊóÆ»¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Î½÷À¡£¤Ê¤ó¤È¤Þ¤É¤«¤¬ÍÄ¤¤º¢¤Ë¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¡¦¤Î¤¾¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÞÕ¿È¤Î¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØË¾¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØË¾¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£É½¾ð
Ãø¡á¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¡¿¡ØË¾¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù