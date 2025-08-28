¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ö¥é¥Ö¥È¥é2¡×½Ð¿È¡¦ºÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥é¤¤¾ì¡×¸òºÝ¡õ·ëº§¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/28¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬27Æü¡¢¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË25»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡¢15ºÐº¹¤ÎÇ¯²¼Èþ¿ÍºÊ
¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤é¤¸¤é¡¼¡ª¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë8»þ5Ê¬¡Á¡Ë¤äWOWOW¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ²øÊª¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£¿¹¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡£¸ß¤¤¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Æ£¿¹¤Ïº£²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ£¿¹¤Ï¡¢26Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æµó¼°¤òÊó¹ð¡£¤½¤ÎºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤éÆ£¿¹¤ÎºÊ¤Ï¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¡ÊAmazon Original¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥Å¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Æ£¿¹¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È¥Á¥ã¥é¤¯¤Ê¤¤¡É ¼ÁÌä¡×¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÂô»³ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Æ£¿¹¤Ï¡¢±ü¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³ËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥é¤¤¾ì¤À¤«¤é¡×¤È¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡ÖåºÎï¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¡ÖÁ´Á³Ãý¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÆü¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸å¤ËºÊ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ÎºÝ¤Ë¡¢Æ£¿¹¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤ÎÆü¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸ý¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òºÊ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅöÆüÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î²ñÏÃ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë²¼ÉÊ¤Ç¥¯¥½¤¹¤®¤¿¤«¤é¡¢Æ£¿¹¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬Ãª¤Ü¤¿Åª¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¿Â»Î¤Ë¸«¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ×ÊÝ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ëº§¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÊ¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÆ£¿¹¡£42ºÐ¤ÎÆ£¿¹¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï15ºÐ¤â¼«¿È¤è¤ê¼ã¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÊ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö40Ä¶¤¨¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¤Þ¤À¤Ê¤ó¤«¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë´é¤·¤Æ¤ë¡ª»Å»öÊÁ¼ã¤¤»Ò¤È¤«¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤«¤È»Å»ö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ê¤ó¤«¹Ô¤±¤ë¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¤Þ¤À¡©ÌµÍý¤À¤«¤é¡ª¡×¡Ö40Ä¶¤¨¤¿¿Í¤ò¥Þ¥¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤è¡©¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¥±¥ÄÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤³¤Ç¸òºÝ¤·¤¹¤°¤Ë·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ï¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿µ×ÊÝ¤Ë¡¢Æ£¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤¹¤´¤¤´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¢¤Î¡Ä¤Þ¡¢ÉÝ¤¤¡Ä¤¤¤ä¡¢ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î¤í¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£¿¹¤ÈºÊ¡¦¥ß¥Å¥¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
