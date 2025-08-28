¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¡Ö¾Ð´é¤È¿¿´é¤ÎÇË²õÎÏ¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/28¡ÛABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×»²²ÃÈþ½÷¡Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¡×¿¿´é¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë»Ñ
±©¼Æ¤Ï¡Ö¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«µÔÅª¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾Ð´é¤È¿¿´é¤Î»Ñ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤È¿¿´é¤ÎÇË²õÎÏ¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥·¥ç¥ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤à¤·¤íÈþ¿Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢³»¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ2¤Ä¤ÎÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¤ò¸Ø¤ë¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡ÖËèÆüÉ¬¤º¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤È¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î2 ¤Ä¤ÎÅç¤Ë¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¡Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢Åç´Ö¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤·¤Ê¤¬¤éËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£±©¼Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖSeason5¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡±©¼Æ¤Ê¤Ä¤ß¡¢¥ï¥ó¥·¥ç¥ë»ÑÈäÏª
