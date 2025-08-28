¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ö¥é¥Ö¥È¥é2¡×»²²ÃÈþ¿ÍºÊ¤È¤Î¿·º§À¸³è¸ì¤ë ¼êÎÁÍý¤òÀä»¿¡ÖËè²ó´¶Æ°¡×¡Ö½Ð½Á¤ÎËâ½Ñ»Õ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/28¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬¡¢8·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË25»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¤ÎÇ¯²¼Èþ¿ÍºÊ
2024Ç¯4·î¤Ë¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¡ÊAmazon Original¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¥¬¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥Å¥¤È·ëº§¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ£¿¹¡£Æ±ÈÖÁÈMC¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤È¤Ï¡Ö¤é¤¸¤é¡¼¡ª¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡ÊNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡¿Ëè½µÆüÍË¤è¤ë8»þ5Ê¬¡Á¡Ë¤ÇÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¼ýÏ¿¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´Á³ÀÎ¤À¤Ã¤¿¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿Æ£¿¹¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÂ²Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Ä«¤ÏºÊ¤Î5»þÈ¾µ¯¾²¤ËÂ³¤¤¤Æ6»þ¤Ëµ¯¤¡¢¡ÖÌë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤È¤´ÈÓ¤ò¤ä¤ë¡×¤È»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Þ¤º9»þ¤°¤é¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÄ¤é¤ó¤Î¸å¡Ö10»þ¤Ë¤Ï¿²¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¿¤áÌë11»þ¶á¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤é¤¸¤é¡¼¡ª¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÌ²¤¤¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Æ±¥é¥¸¥ª¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¿¼Ìë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌëµã¤¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤òÁ´ÉôºÊ¤À¤±¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ£¿¹¤¬¥ß¥Å¥¤ÎÎÁÍý¾å¼ê¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤í¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£²ÈÂ²¤¬¡Ö°ì½ï¤ËÈÓ¤ò3¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òËèÄ«¤ÈÈÕ¡£¤³¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤«¤éÌµÍý¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦Æ£¿¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Î¤´ÈÓ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¤Î¤è¡ª½Ð½Á¤ÎËâ½Ñ»Õ¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¡ÖËè²ó´¶Æ°¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤Û¤É¤À¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤¢¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©Á´Á³°ã¤¦¡ª¤¦¤Á¤ÎºÊ¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¿»¤·¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¤È¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
