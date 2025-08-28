¥«¥ß¥Ê¥ê¡¦¤Þ¤Ê¤Ö¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¡Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î ¡È·Ý¿Í·Ú»ë¡É ¤á¤°¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥ÈÇòÇ®
¡¡8·î24Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÏÆ±¶ÉËÜ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Î¥í¥±Ãæ¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥ß¥Ê¥ê¡×¤ÎÃÝÆâ¤Þ¤Ê¤Ö¤¬±¦Â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÇÁ´¼£8½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡¢±¦Â¤¬Âç¤¤Ê²»¤ò¤¿¤Æ¤ÆÃÇÎö¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ã¼ê°·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤â36ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Æ¥ìÄ«¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÌ³¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÎð²½¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»Å»ö¡£ÌµÍý¤¹¤ë¤Ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥°¥ì¡¼¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢26Æü¡¢¡Ô¥±¥¬¤Î¤¿¤áÊâ¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½¡£¡Ô¤³¤Î2¥ö·î´Ö¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥±¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¸½¾õ¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ô¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤µ¤ó¤¬¡ØÂå¤ï¤ê¤Ë¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È»öÌ³½ê¤Î´ÇÈÄ·Ý¿Í¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤µ¤ó¤¬º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤â ¡È°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¡É ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¿»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤â¡¢
¡Ô²¿¤ÇÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¥À¥ó¥¹ÍÙ¤é¤»¤ë¤ó¤ä¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Õ
¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡¡·Ý¿Í¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ´è¾æ¤ÊÂÎ¼Á¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÃ¼ì¤Ê·±Îý¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ë ¡È·Ý¿Í·Ú»ë¡É ¤ÎÉ÷Ä¬¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²á¾êÈ¿±þ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
¡Ô¥¢¥á¥È¡¼¥¯¤Ç¥«¥ß¥Ê¥ê¤Î¤Þ¤Ê¤Ö·¯¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î´ë²è¤¬¤É¤¦¤È¤«¼¤áÊý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤¿¤À¥À¥ó¥¹ÍÙ¤ë¤À¤±¤À¤·´í¸±¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¡¡¤¤¤Á¤¤¤Á¤¦¤ë¤µ¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤À¤«¤éTV¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Õ
¡ÔÍÙ¤ì¤Ê¤¤¡¢±¿Æ°¿À·Ð°¤¤·Ý¿Í¡¢²ÈÂ²Á´°÷Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤¬¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾ÃÌÇ¤È¤«´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤¬¡Õ
¡¡ÈÖÁÈÂ¦¤â¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤¤¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤¶¤ë»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö·Ý¿ÍÂ¦¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤Ð¤«¤êÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤â¹ó¤ÊÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Æ¥ìÄ«¤Î¹ÊóÉô¤Ï¡Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë»öÁ°¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¤Ç½àÈ÷±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¡Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤òµá¤á¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡£
¡¡Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯»þ´ü¤Ç¤¹¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¤é¤ß¤Î´ë²è¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤Þ¤Ê¤ÖËÜ¿Í¤â¡Ô´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡ç§¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤â¡¢ËÍ¤È¤Î±ï¤ÏÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·Ý¿ÍÂ¦¤Ï¥±¥¬¤·¤Æ¤â½Ð¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯ ¡È¤´°ÂÁ´¤Ë¡É ÈÖÁÈÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£